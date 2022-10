El Museu del Ter incorpora audioguies i signoguies a les seves visites

posa en funcionament un nou servei a la ciutadania, una novaque fan més accessible la visita a l'equipament cultural alhora que l'enriqueix amb una nova proposta de continguts. El nou recurs interpretatiu s'ha produït en els quatre idiomes habituals del projecte (català, castellà, anglès, francès) i, en una clara aposta per l'accés universal a la cultura, i també en amazic.La incorporació de l'audioguia en amazic ha comportat l'adaptació de la plataforma Visitmuseum a aquest idioma, en alfabet llatí i neotifinac, garantint així l'accessibilitat dels continguts del Museu del Ter a unade Manlleu.L'audioguia té una durada de 24 minuts dividits en 17 pistes d'àudio i acompanya al visitant en el descobriment del, tot visitant Can Sanglas, una antiga fàbrica de filatura. S'explica el procés de la filatura de cotó, l'aprofitament de l'energia hidràulica del Ter, el desenvolupament d'una important indústria metal·lúrgica liderada per emprenedors del territori, les dones com a grans protagonistes de la indústria tèxtil, les lluites socials, els conflictes i riscos laborals, entre altres.Els 17 punts de l'audioguia permeten fer un itinerari de visita singular i coherent en ell mateix, amb. Per tant, aquesta audioguia es converteix no només en un nou recurs pel format de visita, sinó també en una nova proposta de continguts per gaudir de la visita al Museu del Ter.El nou servei gratuït d'audioguia i signoguia del Museu del Ter és una iniciativa dela través del programa Visitmuseum i compta amb la col·laboració del Museu del Ter. El guió ha anat a càrrec dei la producció de. Les locucions han estat fetes per Llucià Ferrer i Montse Albàs -català i castellà-, Katharine Aitken –anglès-, Joséphine Grundy -francès- i en Moha Amazian –amazic-. El projecte compta també amb la col·laboració de la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA), responsable de la signoguia de 30 minuts de duració.

Osona.com estrena butlletí setmanal

Vols rebre els apunts imprescindibles de la setmana a Osona?

Subscriu-te aquí gratuïtament