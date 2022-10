Tavèrnoles acull aquest cap de setmana la Festa Remença

Latorna a. El dissabte s’iniciaran les activitats amb un esmorzar que donarà el tret de sortida al tradicional concurs de bolets per l’entorn del poble. A les 19.30 hores, tindrà lloc la conferència La vida dels remences, a càrrec de la Dra. Rosa Lluch Bramon, professora d’Història Medieval a la UB.Un any més, la posada en escena de la representació de La Presa del Castell de Savassona serà el principal atractiu de la Festa, on una cinquantena d’actors reconstruiran aquestsAprofitant l’entorn privilegiat que ofereix el bonic poble de Tavèrnoles, diferents indrets del poble es converteixen en l’escenari, amb decorats naturals, de l’obra. La representació es podrà veure el matí i la tarda de diumenge.Aquest fet històric poc conegut es va localitzar en la documentació dels fons deDesprés de la investigació en altres arxius, es va poder desvetllar el que va succeir aquell juliol de 1485. Així, i gràcies a la recreació històrica que es presenta, es podrà conèixer, però que alhora és una petita part de la història del país. El relat s'ha construït gràcies al treball de recerca de la historiadora, a partir de documentació trobada a l’Arxiu Municipal de la ciutat de Vic.A més de la representació de La Presa del Castell de Savassona, un bon grapat d’activitats complementaran les Festa Remença. Des de bon matí de diumenge els carrers s'ompliran amb la, exhibicions de forjadors, tallers infantils, ponis, una visita guiada a l’església de Tavèrnoles, etc. Paral·lelament a la Festa Remença es disputa laque aquest any, com a novetat, es trasllada la sortida i l’arribada a l’Espai Cobert.Els amants de la fotografia podran captar el seu moment de la Festa i participar alNomés cal seguir els perfils de @tavernoles i @turismetavernoles i publicar-les amb les etiquetes #festaremença i #Tavernoles.

