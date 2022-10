Josep Paré optarà a la reelecció a Centelles

(PSC) tornarà a optar a l’alcaldia de Centelles, càrrec que ostenta des del 2019, a les properes. Així ho ha explicat ell mateix a les xarxes socials.“Tornaré a encapçalar eldivers i plural que oferim els socialistes. Un repte que em fa il·lusió pels projectes que estem portant a terme i que tenen per objectiu millorar la vila i garantir la diversitat de serveis que oferim”, ha apuntat.En aquesta legislatura, Paré ha tancat el. Per a la propera, queden temes pendents com la construcció de lao la reforma del Josep Paré (PSC) va prendre el 2019 el testimoni de Miquel Arisa, un altre alcalde socialista que havia estat 24 anys el càrrec. El PSC va guanyar clarament les eleccions amb si dels 13 regidors dels consistori. Darrere seu hi havia Ara Junts Centelles-AM amb tres, i la resta de partits amb un representant.Paré es va convertir en nou alcalde gràcies als sis vots socialistes i els tres vots en blanc de Víctor Barquer (CUP), Carme Sayós (JxCat-Centelles) i Dolors Calm (Fem Centelles).

Osona.com estrena butlletí setmanal

Vols rebre els apunts imprescindibles de la setmana a Osona?

Subscriu-te aquí gratuïtament