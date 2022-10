​Vic fomenta la lectura centrada en la novel·la negra

acollirà entre el 19 i el 22 d’octubre la quarta edició del programaAquesta nova edició presenta dues activitats centrals destacades que giraran a l'entorn del gènere de la novel·la negra, en concret del subgènere true crime, novel·la policíaca basada en fets reals, de gran actualitat en aquests moments.La primera activitat del programa d'enguany serà la taula rodona "De la vida al crim literari", on hi participaran tres periodistes que han escrit novel·la negra a partir de la investigació sobre crims reals:autora de la novel·la El pantà maleït;, autora de l'obra, escriptor de Qui va matar l'Helena Jubany. El debat, obert a tothom, estarà moderat pel periodista d'El 9 Nou,i se celebrarà el dia 19 d'octubre a les 7 de la tarda a la biblioteca Pilarín Bayés.La segona activitat, unaper les set llibreries de la ciutat de Vic que prendrà el nom "Els crims a les llibreries", descobrirà set novel·les negres seleccionades per l'escriptora. La ruta, gratuïta i amb inscripció prèvia, es farà el dia 22 d'octubre en una primera sessió a les 10 del matí i amb la possibilitat d'obrir una segona sessió a les 12 del migdia segons el volum d'inscripcions. Les inscripcions es poden fer a través de la web de la biblioteca Pilarin Bayés.La regidora de Cultura,destaca "la bona coordinació i constància dels diversos agents de l'àmbit de la lectura a la ciutat de Vic, fet que permet organitzar activitats de forma regular per fomentar l'hàbit lector i atraure nous públics". També ha explicat que, amb el nou equipament de la biblioteca Pilarin Bayés, "volem captar nous públics a través de les infraestructures i el personal necessari per atendre les seves necessitats".El programa Llegim més té com a objectius fomentar l’hàbit de laentre la ciutadania, convertir Vic en una ciutat lectora, on la lectura estigui present en diversos espais de la ciutat, es donin a conèixer els equipaments de la ciutat vinculats amb la lectura, i s’estableixi una xarxa de col·laboració i sinèrgies entre agents públics i privats d’aquest àmbit.Llegim més és fruit del treball conjunt de l’àmbit lectura, un dels àmbits creats en el marc del: 2018-2025, integrat per les llibreries, les editorials i les biblioteques de Vic, conjuntament amb el Servei Local de Català de Vic. En formen part la llibreria Muntanya de llibres, la llibreria Anglada, la llibreria Mater, la llibreria Abacus, la llibreria Foster & Wallace, la llibreria El Café de les Lletres, la llibreria Kritik, Eumo Editorial, la biblioteca Pilarin Bayés i el Consorci per a la Normalització Lingüística de Vic.

