Un ramader de Tavertet cria vaques Wagyu amb un sistema revolucionari

Una gestió ecològica i de rotació

La carn de les vaques Waygu és molt preuada. Foto: ACN

La certificació de 100% pura

Unosonenc ha posat en marxa un negoci de producció de, una raça d'origen japonès molt preuada al mon gastronòmic per les seves propietats i sabor. Van començar fa dos anys en una finca de 140 hectàrees aon ara tenen un ramat d'unes 130 vaques. El sistema d'engreix, però, no és el tradicional sinó que han implantat una rotació de pastures i regeneració. Les vaques pasturen cada dia a una zona diferent i no hi tornen fins passat uns 30 dies perquè es regeneri."És tot ecològic: no llaurem, no abonem, no ho sembrem... tot ho fan les vaques", explica el seu propietar,. Enguany, a més, han aconseguit certificar que la raça que tenen és 100% pura de la mà d'una associació australiana de Wagyu.El seu impulsor explica que van començar de zero ara fa dos anys. "Volíem fer una cosa diferent, no haver de dependre del preu del mercat i que tingués el valor afegit per la raça i la manera de criar-la", detalla. I l'aposta va ser la Wagyu (en japonès la paraula significa vaca), que té un procés més llarg. "Una vedella normal es mata amb 11 mesos i des de petita està a la granja; aquí estan, menjant aglà, arbustos, farigola... i última fase es fa a la granja amb un pinso específic i herba seca, és una altre sistema", afegeix.L'altre factor que fa que sigui molt preuada és la raça, d'origen japonès., germà del propietari i treballador a la finca, admet que hi ha "moltes llegendes" sobra aquesta carn. Es diu que, antigament al Japó, els posaven música o els donaven sake o cervesa perquè es recuperessin de les dures tasques del camp els dies de descans i tornessin a estar valentes per llaurar.Segons el ramader, "aquí s'havia fet el mateix amb les mules i matxos i se'ls donava faves o algun tipus de massatge perquè es trobessin millor". Creu que, al marge de, el que realment es valora és quer "el greix s'infiltra a la carn i fa que sigui més tendra i gustosa".Actualment tenen 134 vaques i, després de mesos d'engreix i pastures, ja han començat a sacrificar els primers exemplars per vendre la carn. "Ara estem matant un animal al mes i el projecte és matar-ne un cada setmana", detalla l'empresari. Calculen que, per arribar aquí, caldrà que passi un any i finalitzar el cicle dels tres anys. Els clients on venen la carn sonés que, en comptes de deixar que les vaques pasturin per tota la finca com es fa de forma tradicional, el que han fet ha estat dividir-la en unes 30 parcel·les d'una hectàrea cadascuna i 10 més de bosc. També tenen punts d'aigua a tot arreu mitjançant una canalització. El sistema es basa en què les vaques pasturen en una d'elles durant un o dos dies, fins que s'han acabat les pastures i passen a la del costat. I no tornaran a trepitjar aquesta parcel·la fins al cap de 30-35 dies per esperar que es regeneri. Durant aquest temps, a més, el bestiar ho ha abonat amb les dejeccions. En paral·lel, també tiren de forma manual llavors de diferents espècies per enriquir la seva dieta. Un sòl que després els animals trepitgen, abonen i el deixen a punt perquè creixi.Expliquen que aquest sistema evita haver de fer treballs amb el tractor i els permet saber en tot moment on estan les vaques i quant menjar tenen disponible. Segons Gabriel Rodenes, "no has d'anar-les a buscar al bosc si han de parir, per exemple" i la feina és molt més fàcil. Malgrat tenir un aspecte que imposa, asseguren que ésL'empresa ha aconseguit certificar que el bestiar que tenen és 100% Wagyu després de mesos de tramitacions. L'associació encarregada éson també hi ha una important producció d'aquesta raça a banda de Japó. En aquest país, però, no es fan certificacions.Creuen que és un pas important -afirmen ser la primera explotació del sud d'Europa en aconseguir-ho- enmig de laque ja hi ha amb aquesta carn.

