El municipi de Folgueroles ja disposa de Mapa de Patrimoni Cultural, amb un total de 288 elements patrimonials. La presentació pública del mapa va tenir lloc fa uns dies al Centre Cultural del municipi. La Diputació de Barcelona va lliurar-lo a l'Ajuntament, el passat 5 d'agost, fruit del corresponent conveni signat amb la localitat.

Amb aquest treball s'han inventariat 288 elements del patrimoni cultural i natural del terme, dels quals el 68% corresponen a patrimoni immoble (edificis, conjunts arquitectònics, elements arquitectònics, jaciments arqueològics i obra civil), un 9% és moble (col·leccions, objectes i elements urbans), un 3% correspon al patrimoni documental (fons documentals i d'imatges), un 13% de patrimoni immaterial (manifestacions festives, tradicions orals, música i dansa, costumari i tècniques artesanals) i un 7% de patrimoni natural (zones d'interès natural i espècimens botànics singulars). Aquest mapa s'ha realitzat amb la col·laboració de diferents persones del municipi i de l'Ajuntament que han aportat els seus coneixements fruit de la seva recerca.

El mapa compta amb alguns elements destacables al voltant delqui hi va néixer al municipi l'any 1845. Per exemple, la casa Museu Verdaguer, amb la col·lecció d'objectes, el fons documental i bibliogràfic que hi atresora, a més dels diferents monuments commemoratius relacionats amb la figura del poeta.

Els mapes de patrimoni

Hi destaquen també les diverses cases del nucli antic de Folgueroles, el dolmen de Puigseslloses, l'ermita de La Damunt, i diverses cases i elements al nucli antic del poble. El mapa inclou també manifestacions festives, com el ballet de Folgueroles i les Camalleres o Caramelles, entre d'altres.El Mapa de Patrimoni Cultural té per objecte la recollida exhaustiva de dades sobre el patrimoni cultural i natural d'un municipi i la seva valoració, permetent així que l'Ajuntament estableixi mesures per garantir la seva, així com planificar la seva rendibilització social.Actualment s'accedeix a la informació pública dels elements del Mapa de Patrimoni Cultural mitjançant unamb el qual es pot visualitzar la informació de cada element localitzat al mapa municipal i que permet fer diferents cerques dins de la mateixa fitxa o en el conjunt global del municipi. L'accés a aquesta versió pública dels mapes és fa a través del web de la Diputació de Barcelona Mapes de Patrimoni Cultural en línia o bé a la web dels propis ajuntaments.