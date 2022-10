La Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic aterra a Osona

L'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial, de la Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat de Catalunya, en estreta col·laboració amb la Filmoteca de Catalunya, organitza la. La Mostra des de fa unes edicions, té caràcter multiseu, i combina filmacions amateurs antigues amb documentals i pel·lícules de ficció actuals, sempre amb el denominador comú de ser, d'una manera o altra, testimonis de formes de vida que es donen en la nostra societat. Alhora, la mostra també pretén il·lustrar com en les últimes dècades l'audiovisual ha penetrat en l'etnografia i vol posar de relleu com la recerca etnològica s'ha servit de l'audiovisual per documentar i explicar allò que ha investigat.La Mostra Internacional de Cinema Etnogràfic 2022distribuïts en 36 sessions que tindran lloc a 18 poblacions de Catalunya durant l'estiu i la tardor de 2022. Les entitats que formen part de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i que enguany participen d'aquesta iniciativa són: Museu Comarcal de Cervera, Museu de la Pesca, Centre d'Estudis de les Garrigues, Carrutxa, Institut d'Estudis Penedesencs, Institut Ramon Muntaner, Institut Català d'Antropologia, Museu de la Mediterrània, Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Etnobiofic, Museu Casteller de Catalunya, Museu de la Pauma iEl Museu del Ter coordina, per desè any consecutiu, la programació de la Mostra a les comarques di és que la Mostra de Cinema Etnogràfic té una clara voluntat territorial, per això es fa conjuntament amb altres entitats i les sessions es realitzen en diferents localitats d'aquestes comarques. Aquest any es faran vuit sessions en sis poblacions diferents: Manlleu (dues sessions); Vic (dues sessions); Ripoll; Torelló; Taradell i Roda de Ter.Entre aquestes sessions hi ha documentals i filmacions actuals, casos de les sessions celebrades a, mentre que també hi ha quatre sessions que serviran per visualitzar i incentivar la recuperació d'antigues filmacions amb un clar interès etnogràfic. En conjunt, una iniciativa per donar a conèixer i posar en valor el nostre patrimoni etnogràfic audiovisual.La mostra es va obrir aquest dimarts 11 d'octubre a les 20h aamb la pel·lícula de l'any 2021 "Què veiem quan mirem cap al cel?" del director Alexandre Koberidze (Georgia).

Programació de la mostra a Osona i el Ripollès. Foto: Museu del Ter

