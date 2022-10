El festival Protesta arrenca amb un film sobre la mobilització de les dones als anys 70

De concurs de curts a marató

Presentació del festival d'enguany. Foto: ACN

El Protesta, festival internacional de cinema de crítica social, projectarà des d'aquest divendres, 14 d'octubre, i fins al dia 22 a Vic un total de 17 pel·lícules, de les quals tres seran estrenes a l'Estat i sis a Catalunya. Destaquen títols com Utama, guanyadora del jurat del festival Sundance; Annie Colère, de la directora Blandine Lenoir, sobre la lluita pel dret a l'avortament dels 70; i Tori et Lokita, dels germans Dardenne.Aquesta serà una edició "molt especial" perquè el certamen arriba alLes pel·lícules abordaran temàtiques com la desobediència civil, dones rebels, art transformador, tecnologia i control, o privilegis. Entre les novetats, hi haamb els premiats dels últims deu anys i també una marató de curts humorístics.Durant la presentació de la programació es va subratllar la importància d'arribar els deu anys i se'n va fer una mica de balanç. En aquest temps, s'han projectat més de 300 pel·lícules i s'ha arribat a unes 30.000 persones de públic. "Però més enllà de les xifres, esperem que hi hagi hagut un impacte real, com és la d'oferir: hem obert una finestra a realitats llunyanes o properes però moltes vegades desconegudes i hem apostat per descentralitzar la cultura més enllà de Barcelona", va afirmar Ar, una de les membres de l'organització.Pel que fa als continguts d'enguany, les pel·lícules abordaran les temàtiques de. Una selecció que ve a ser una "retrospectiva" de les diferents problemàtiques socials que s'han tractat al llarg de la història del festival. Seuba va lamentar que, malgrat haver passat deu anys, moltes d'aquestes encara són de "rabiosa actualitat" i no han millorat, posant d'exemple el canvi climàtic, l'ús del vel amb el que està passant a l'Iran, la crisi migratòria o el dret a l'avortament.Precisament, la pel·lícula que estrenarà aquesta nova edició parla d'aquesta última problemàtica. Es tracta d'de la directora Blandine Lenoir, que tracta sobre la mobilització de dones els anys 70 per aconseguir el dret a l'avortament i el seu empoderament.membre de l'organització, va subratllar que aquest film de ficció l'haurien de veure especialment els homes, perquè és un procés que encara els queda "molt lluny" i segurament el desconeixen, al marge d'explicar una lluita històrica. A més, el festival continuarà apostant per donar visibilitat a les produccions dirigides per dones.Enguany canvia el format dei s'organitzaran tres maratons amb tots els premiats en la categoria dedels darrers 10 anys. Com a novetat, també s’ha programat una marató de curts humorístics que porta per títol "Riure per no plorar".I entre les activitats paral·leles es faranl amb artistes com Lu Rois, Carla Collado, Joan Colomo, Adriana Bertran o Godai Garcia. Un concert de La Ludwig Band tancarà la festa d’aniversari.D’altra banda, des de fa dos anys, el festival organitzaper treballar temàtiques actuals que afecten les persones més joves. És el "Protesta a les Aules". El llargmetratge escollit per projectar enguany ésun documental que explica la història d’una jove influencer i aborda els perills de la sobreexposició a les xarxes per a la salut mental.

Osona.com estrena butlletí setmanal

Vols rebre els apunts imprescindibles de la setmana a Osona?

Subscriu-te aquí gratuïtament