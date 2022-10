​Els productors de castanya de Viladrau preveuen una gran temporada

Els furtius, un problema

Les castanyes d'enguany són de molt bona qualitat. Foto: ACN

Fira de la castanya

La recol·lecció de castanyes està prohibida en algunes zones. Foto: ACN

Les pluges de finals d'estiu han fet que la qualitat desigui "excel·lent". A més, els productors esperen superar les xifres de l'any passat, quan en van recol·lectar 16 tones, i preveuen que aquesta sigui una de les millors temporades dels últims anys.Elscontinuen sent un problema, tant les persones que accedeixen a les finques per robar castanyes com també el. Per això, els productors han decidit canviar el sistema de producció. "Hem detectat que a la nit el senglar es menja les castanyes que no hem collit i, per això, ara collim de tarda perquè no en tingui tantes per menjar", ha explicat a l'ACN, responsable del Centre de Manipulació de la Castanya de Viladrau.La temporada de la castanya acaba de començar i els productors n'estan satisfets. Preveuen una bona campanya perquèhan estat bones. "A l'agost el castanyer ha estat al forn, i al setembre a l'abeurador, ha plogut poquet però just el que necessita i, per tant, fantàstic", explica Soler.Pel que fa al preu, Soler assegura que s'ha mantingut el de la castanya fresca, que oscil·la. El que sí que s'ha apujat és el preu dels productes elaborats amb castanyes per l'increment del cost de l'energia.Soler denuncia que hi ha gent que accedeix a les finques a collir castanyes sense cap permís i recorda que això està totalment. "Totes les finques estan identificades i la gent ha de saber que incompleixen la normativa", subratlla. Per això, tenen muntada una xarxa de vigilància amb capacitat per a sancionar.Els altres furtius que s'han convertit en un "són els porcs senglars. Fins al punt que els productors han decidit canviar el sistema de producció i passar a collir la castanya a la tarda per evitar que, a la nit, quan el senglar surt a menjar, n'hi hagi més al terra. "Si n'hi ha no en deixa ni una, a més amb els ullals rasca els castanyers i ens mata els joves", lamenta.Per intentar contrarestar l'acció del senglar, Soler també ha explicat que enguany han ampliat una mica les hectàrees de finques amb castanyers que gestionen, gairebé un centenar a tot el. "Pensem que si hi ha més terreny per córrer, els senglars es menjaran menys castanyes", ha destacat.La 27a Fira de la Castanya se celebrarà a Viladrau el cap de setmana del 22 i 23 d'octubre amb desenes d'activitats com tastos gastronòmics, itineraris guiats pels castanyers, exposicions, tallers i contes, entre d'altres.Precisament, els dies previs al certamen és quan l'activitat al Centre de Manipulació de Viladrau és més frenètica. Una part important de la seva producció es vendrà durant la fira, tot i que també serveixen aquest producte ade tot el país.

Osona.com estrena butlletí setmanal

Vols rebre els apunts imprescindibles de la setmana a Osona?

Subscriu-te aquí gratuïtament