Sorteig | Dues entrades dobles per a l'espectacle «Fem l'última copa» a Calldetenes

El termini per participar en el sorteig es tancarà el proper dilluns 17 d'octubre a les 12 de la nit

S'està carregant…

L'espectacle Fem l'última copa , de la companyia La Metralla, arriba el dissabte 22 d'octubre a Calldetenes. Sobre quins valors morals hem construït les democràcies occidentals? L'obra recorre per tres pertorbadores històries de Harold Pinter que ens donen alguna resposta.i l' Auditori Teatre de Calldetenes sortegen dues entrades dobles (per a quatre persones), valorades en 56 euros.. L'endemà, dimarts 18 d'octubre, es comunicaran els guanyadors, a través del perfil de Twitter d'- Els guanyadors obtindran una de les entrades dobles per a l'obra.- El termini per participar al sorteig es tancarà el dilluns 17 d'octubre a les 23.59.- Un cop fet el sorteig,contactarà per telèfon amb els guanyadors, a qui es demanarà el seu DNI. Si no responen a la trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.- Només es pot participar al sorteig una vegada.- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu sortejos@naciodigital.cat - Per participar al sorteig cal acceptar la política de privacitat de. També es pot optar a rebre els diversos butlletins demarcant la casella corresponent.

Osona.com estrena butlletí setmanal

Vols rebre els apunts imprescindibles de la setmana a Osona?

Subscriu-te aquí gratuïtament