Cinc excursions per gaudir dels paisatges d'Osona

Vic-Sant Pere de Casserres (PR C-40)

El Monestir de Sant Pere de Casserres des de l'aire. Foto: Josep M. Costa

Camí Oliba: Tavertet-l’Esquirol

Corrent entre les cingleres del Collsacabra. Foto: Josep M Montaner

Ruta de la serra de Bufadors (PR C-214)

Els Bufadors de Beví, un bosc màgic. Foto: Arnau Urgell

Tona: ruta circular des de la porta d'Osona (PR C-43)

Vista del Castell de Tona des de l'aire. Foto: Josep M. Costa

Ciclisme entre la Plana i el Lluçanès

En BTT per Osona i el Lluçanès. Foto: Adrià Costa

Hi ha vida més enllà de la Creu de Gurb, Bellmunt o l’Anella Verda de Vic.està plena de paratges meravellosos per sortir a caminar i gaudir de la natura, el patrimoni, la gastronomia i els pobles… Tot seguit, amb el coneixement dels, us femamb motiu de la celebració de la Fira de la Muntanya de Vic , que s'instal·la aldelde 2021. Les entrades, per cert, s'han deI és que la fira pot ser una bona manera perper les vostres activitats a l’aire lliure d’aquest hivern. Hi trobareu expositors de, el có amb articles de segona mà i zona outlet amb equipament de botigues d’esports, xerrades i col·loquis, entre altres.Equipeu-vos bé, reviseu les rutes i…El sender de Vic a Sant Pere de Casserres combina a la perfecció una passejada en plena natura i un recorregut per un bon exemple de la història i de l’arquitectura d'Osona. El sender va ser el primer senyalitzat de la comarca i va ser promogut i encara avui és cuidat per la Unió Excursionista de Vic. Parteix del casc antic de Vic i arriba fins a Sant Pere de Casserres, un antic monestir benedictí al terme de les Masies de Roda.: 19,2 km: 560 metres: 4 horesL’etapa del Camí Oliba que uneix Tavertet amb el poble de l’Esquirol és d’una bellesa extraordinària. La ruta transcorre al llarg de les cingleres del Collsacabra oferint unes vistes espectaculars del Montseny i, sobretot, de les Guilleries. En dies de bonança, o després d’una ventada, es pot veure el mar des del mirador de pla Boixer. Un cop deixem la cinglera enfilem fagedes amunt fins a Cantonigròs. La baixada fins a l’Esquirol transcorre tot seguint el curs de la Gorga, sinuosa i aèria en alguns trams, on podrem visitar el fabulós salt d’aigua de la Foradada.: 16,1 km: 621 metres: 4 horesLa ruta travessa tot el Parc del Castell de Montesquiu per arribar a la serra dels Bufadors , entre parets escarpades a la cara sud i una magnífica fageda a l’obaga. Els Bufadors és un indret de gran bellesa amb un aire màgic. Es tracta d’una peculiar formació geològica envoltada de faigs i amb una flora ben particular. Un trencament de la cresta de la serra formada per diferents acumulacions d’estrats forma grans blocs de roca, coberts de molsa, que dibuixen forats i escletxes per on s’originen corrents d’aire. De fet, de vegades es pot sentir com xiula el vent a l’interior; d’aquí el nom.: 12 km: 590 metres: 3 hores Tona és l'entrada sud a Osona i és on comença i acaba aquest sender gestionat pel Centre Excursionista del municipi . Gaudirem d’una bonica passejada pels seus carrers plens de balnearis, hotels i torres d’estiueig. Més enllà del poble, el PR-C43 també permet descobrir indrets d’algun dels municipis veïns –Balenyà, Collsuspina i Muntanyola- i elements patrimonials com l'ermita de Sant Miquel de Vilageriu i l'església de de Sant Quirze i Santa Julita de Muntanyola, entre altres.: 23,5 km: 750 metres: 7 hores i mitjaEs tracta d'una ruta de BTT de dificultat alta , però que transcorre per paratges de gran bellesa. Sortint de Vic inclou l'opció d'arribar al cim de la Creu de Gurb, un dels millors miradors de la Plana. Tot seguit, el traçat s’enfila cap a Sant Bartomeu del Grau, on el recorregut ens permet enllaçar amb un altre centre BTT, el del Lluçanès. A partir d'aquí, es pot agafar una variant cap a Sant Martí Xic, o tornar cap a Vic per Santa Cecília de Voltregà i Gurb.: 32,1 km: 980 metres: entre 4,5 i 5,5 hores