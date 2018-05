Mor Marisol Morcillo, exregidora de Manlleu, als 58 anys

Marisol Morcillo, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

Marisol Morcillo va morir aquest diumenge als 58 anys després d’una llarga malaltia. Va ser regidora de Convergència i Unió entre el 1999 i 2003, amb Joaquim Vivas d’alcalde. Anys més tard, el 2011, va ser candidata pel Partit Popular (PP) a Manlleu, però no va arribar a entrar a l’Ajuntament. D'altra banda, Morcillo també va transcendir als mitjans per ser condemnada per una estafa a una comunitat de propietaris d’un edifici de Vic que gestionava.