Comença la preinscripció al batxillerat i cicles de grau mitjà

Aquest dilluns ha començat el període per fer la preinscripció en els estudis de batxillerat i cicles de grau mitjà. El termini comença el 14 de maig i acaba el 24 del mateix mes. En total, s'ofereixen 83.355 places de primer curs en els diferents ensenyaments: batxillerat, formació professional i arts plàstiques i disseny. La matrícula per a aquests estudis s'haurà de formalitzar del 4 a l'11 de juliol.Un cop l'alumne acaba l'educació secundària obligatòria, ha de triar entre fer batxillerat, els cicles de grau mitjà o els programes de formació i inserció, segona informa la Generalitat.- Els ensenyaments de batxillerat donen accés als cicles formatius de grau superior i als estudis universitaris.- La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions. S'organitza en cicles de grau mitjà o de grau superior.- Els ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny capaciten per a les professions relacionades amb el disseny, les arts aplicades i els oficis artístics.- Els programes de formació i inserció (PFI) estan pensats per a joves d'entre 16 i 21 anys que han deixat l'educació secundària obligatòria i no segueixen estudis en el sistema educatiu ni participen en cap acció formativa.El proper curs 2018-2019, s'oferiran 29 cicles de formació professional de nova implantació a Catalunya, per donar resposta a la demanda dels diferents sectors i territoris. En total, hi haurà 139 títols a l'FP, 54 de grau mitjà.A més, s'ha incrementat l'oferta de places de batxillerat i de formació professional. El 45,9% d'aquesta oferta correspon a cicles formatius i el 54,1% a batxillerat.