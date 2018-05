EN DIRECTE La investidura de Quim Torra, al minut

14:41 Quim Torra, ja investit: "Vull agrair la generositat i responsabilitat del president Puigdemont, l'investirem". El 131è president de la Generalitat de Catalunya assegura que "farem República" i conclou el seu primer discurs amb un "Visca Catalunya lliure" molt aplaudit per la bancada independentista.

14:36 ÚLTIMA HORA El Parlament investeix Quim Torra com a 131è president de la Generalitat. El candidat de JxCat supera la votació gràcies a l'abstenció de la CUP i enfila la formació d'un Govern que haurà de revertir els efectes del 155

14:26 Els darrers en votar seran els membres de la mesa del Parlament.

14:26 La votació per investir Torra president de la Generalitat, en marxa.

14:24 Albert Rivera i Mariano Rajoy es reuniran dijous a les 9:30h per tractar la situació política de Catalunya.

14:22 Sona el timbre als passadissos del Parlament per cridar a tots els diputats. La votació comença en pocs segons. Sabrià votarà en nom dels polítics exiliats i empresonats d'ERC i Artadi ho farà pels de JxCAT.

14:20 Pujol: "Estaria bé que el sentit de l'humor, la ironia, i anar per la vida amb un somriure, sí que siguin sempre nostres".

14:19 Pujol tanca la segona ronda d'intervencions d'aquest dilluns. Quan el portaveu de JxCAT finalitzi el seu discurs, el Parlament votarà la investidura de Quim Torra.

14:17 Riera: "Senyor Torra, li asseguro que estem en alerta màxima".

14:11 Rajoy apostarà «per l'enteniment i la concòrdia» amb el govern de Torra. "Cal deixar de banda l'ansietat, no resol res en una situació tan complexa", diu el president espanyol a Rivera sobre el 155.

14:10 La CUP se situa a l'oposició i aposta per «un independentisme inclusiu i no identitari». Carles Riera pregunta als comuns si ajudaran a desobeir els vetos del TC a les lleis socials del Parlament "o seguiran sostenint el règim del 78".

14:10 Els comuns acusen ERC i CUP de trair la «majoria progressista» de l'independentisme. Domènech torna a interpel·lar Torra perquè expliqui què pensa dels espanyols i no el considera vàlid per garantir "majories transversals".

14:09 JxCat exigeix a Rajoy que posi «dia i hora» per retirar el 155. Eduard Pujol reclama a PP, PSOE i Ciutadans que compleixin amb la paraula donada i els demana "no prendre el pèl" a la ciutadania. Informa Oriol March.

14:03 Alfred Bosch retreu a Domènech que ERC sí que va votar a favor de la multiconsulta. "De fet, ha sigut el govern de Colau qui s'ha negat a fer consultes tot el mandat", remarca.

14:02 Rajoy es reunirà aquest dimarts amb Pedro Sànchez a la Moncloa per analitzar la situació de Catalunya un cop ja hi hagi president investit.

13:59 Quim Torra assegura que estaria "encantat" de reunir-se "demà mateix" amb Mariano Rajoy a la Moncloa per dialogar.

13:56 Quim Torra, a Albiol: "No em fan por les seves amenaces".

13:55 Torra, a la CUP: "Mantingueu-vos alerta per si mai caiem en l'autonomisme".

13:52 Torra també respon Xavier Domènech: "Defensar els drets polítics i la democràcia és tan important com defensar els drets socials". En aquest sentit, el candidat independentista s'ha referit als comuns i els ha demanat suport per "tirar endavant les lleis tombades pel TC".

13:48 Torra respon Iceta sobre el marc legal vigent: "L'únic a qui dec obediència és al poble de Catalunya i, per tant, al Parlament".

13:48 Torra: "Realment creuen que els Pressupostos Generals de l'Estat són bons per a Catalunya?".

13:43 Torra replicarà de forma conjunta, com ja va fer dissabte, a tots els grups parlamentaris.

13:42 Pujol anima a Torra a "tirar endavant" amb "serenor i fermesa" per fer-se "dignes d'aquest país". "Sempre amb les persones, sempre amb el país", conclou la intervenció el representant de JxCAT.

13:41 Pujol: "Prou repressió, prou presó i prou exili per unes idees".

13:38 Pujol demana a l'Estat que deixi de "fer trampes" sí, realment, volen bastir ponts de diàleg. "Quin dia compliran amb la paraula donada i enretiraran el 155?", pregunta el portaveu de JxCAT a la Moncloa.

13:38 Albiol acusa Torra de considerar «forasters» els catalans no independentistes. El president del PP català diu a Arrimadas que no respondrà als seus atacs al govern de Rajoy, perquè el seu rival és l'independentisme. Ho explica Pep Martí.

13:33 El portaveu de JxCAT, a Albiol: "Es tracta de pagar i, finalment, esperar la propina?". Pujol retreu al líder popular que abans hagi tret pit del paper del govern espanyol en la crisi catalana. "En aquest país o plou molt o no plou gaire, i de milions d'euros no en plouen gens", sentencia.

13:30 Pujol apel·la directament Arrimadas i li critica el projecte actual del Corredor Mediterrani: "Com explicarem a les generacions futures que el Corredor passa a 400 quilòmetres del Mediterrani?". Torra ha fet referència a la infraestructura en el seu discurs inicial i la líder de la formació taronja ho ha aprofitat per criticar-lo. Pujol ha contraatac així.

13:29 Pujol: "L'Estat ens ha abandonat davant la pobresa, però també a l'hora de generar riquesa".

13:24 Junts per Catalunya busca una solució "global" al problema "immens" que representa el futur a l'estat espanyol. "Avui votem una peça bàsica de la solució", explica Pujol.

13:23 Tanca el torn d'intervencions dels grups parlamentaris Eduard Pujol, en representació de Junts per Catalunya. "Som aquí per ajudar a fer la República", remarca.

13:22 Albiol tanca la seva intervenció i insisteix que "som molts més" aquells que "apostem pel seny".

13:17 Albiol critica que l'objectiu real de Torra sigui obrir ambaixades per parlar "malament d'Espanya". En aquest sentit, el cap de files popular també carrega contra la crida al diàleg del candidat independentista i assegura que no se'l creu. "Quan vostè diu que vol asseure's amb Rajoy, pensa de veritat que el president espanyol estarà disposat a parlar sobre com trossejar Espanya".

13:16 Els comuns acusen ERC i CUP de trair la «majoria progressista» de l'independentisme. Domènech torna a interpel·lar Torra perquè expliqui què pensa dels espanyols i no el considera vàlid per garantir "majories transversals". En donen més detalls Sara González i Roger Tugas.

13:13 Albiol: "Avui, el Govern passarà a mans d'un home que, ja el coneixem, ens considera forasters". El líder dels populars posa en dubte que Torra pugui tirar endavant el pla de Govern que ha desplegat avui perquè serà un president "provisional".

13:12 Agafa la paraula Xavier García Albiol, president del Partit Popular a Catalunya. Tindrà el mateix temps que la CUP per replicar Torra.

13:07 Riera ha apel·lat als comuns en el seu discurs i ha remarcat que "som a l'oposició per lleialtat a l'1 d'octubre". El portaveu dels anticapitalistes demana a Torra que no tiri per la borda tot allò que ha aconseguit el poble al carrer.

13:05 Riera explica que la CUP farà oposició en aquesta legislatura per "materialitzar sobiranies" i mantenir "un conflicte democràtic amb l'Estat". El portaveu cupaire remarca que els anticapitalistes no votaran a favor de Torra perquè el seu pla de Govern no s'ha plantejat en termes de "desobediència i confrontació".

13:01 Riera: "A vegades un sap a quin costat està simplement veient qui està a l'altre costat".

13:00 Baixa les escales de l'hemicicle i se situa davant el faristol Carles Riera, portaveu de la CUP.

12:57 Domènech assegura que, amb el vot en contra de la investidura de Torra, Catalunya en Comú-Podem votarà "a favor" d'una alternativa "real i progressista". "Votarem a favor de la Catalunya real", explica per tancar la seva intervenció.

12:53 Domènech, crític amb la CUP i ERC, als quals els retreu que hagin oblidat la seva ideologia progressista. El cap de files dels comuns recorda que cupaires i republicans van votar en contra dels pressupostos "més socials de l'Estat", en referència als comptes presentats per Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona, que l'oposició en bloc va tombar.

12:48 El líder dels comuns al Parlament retreu a Torra que defensi un catalanisme "exclusiu i excloent". Domènech carrega contra els diputats independentistes i critica que, en cinc mesos de bloqueig, podrien haver fet les coses "infinitament millor".

12:46 Domènech accepta les disculpes de Torra, però insisteix: "Què pensa dels espanyols? O, dit d'una altra manera, què pensa dels catalans?".

12:44 El PSC demana a Torra que no torni a «provocar» l'aplicació del 155. Iceta avisa que el procés constituent, la Constitució catalana i les estructures de Govern a l'exili estan fora de la legalitat. Informa Sara González.

12:43 Domènech: "No celebrem aquest Govern, encara hi ha preguntes fonamentals que vostè no ha respost i que van molt més enllà dels titulars".

12:42 Agafa la paraula Xavier Domènech, líders dels comuns.