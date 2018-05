Estudiants de Calldetenes ensenyen informàtica a la gent gran

Estudiants de l'Institut de Calldetenes (SI Les Margues) han fet de professors a la gent gran del municipi. Durant quatre dilluns dels mesos d'abril i maig, vuit joves del centre han ensenyat diversos recursos informàtics útils per a la vida diària mitjançant un taller setmanal d'una hora de durada.



Tal com explica l'Ajuntament en una nota, s'han treballat eines com els navegadors de web, Google Maps, processador de textos i webs especialitzades en l'estimulació cognitiva. Cada persona gran ha tingut un jove al seu costat i, per tant, un aprenentatge més personalitzat. Aquesta iniciativa s'ha portat a terme amb la col·laboració del Projecte Implica't (Servei Comunitari de l'Institut) i de l'Espai Activa't del Consell Comarcal d'Osona.