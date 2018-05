Un formatge de cabra de Centelles guanya el Lactium 2018

Millor Formatge Lactium 2018: Cabra Roi del Molí de la Llavina de Centelles #Osona pic.twitter.com/FC6e6Ll4lA — Lactium (@LactiumVic) 12 de maig de 2018

Quan fa més de vint anys a Catalunya el boom dels formatges catalans de qualitat, proximitat i artesanals encara ni havia gaudit del boom, els centellencs Josep Llavina i Glòria Costa ja elaboraven un formatge blau de vaca. Va ser l'enveja de tota Europa, ja que va guanyar importants premis a França, posant-se així al mateix nivell del Rocafort, emblema dels formatges del país veí. Enguany, van ser premiats al Lactium, la mostra de formatges catalans . Se'ls hi va atorgar el màxim guardó: Millor Formatge Català pel seu formatge de cabra Roi.La resta de guardonats han estat en la varietat de matons i brossats pel formatge recuit de cabra de la Granja Armengol; el formatge de quallada enzimàtica i el de quallada àcida, tots dos pels formatgers de La Balda; el formatge blau per Montbrú del Moià; en les noves tendències de iogurt i llets fermentades el guanyador fou el iogurt elaborat per la granja Montseny; i en la nova categoria, encara no oficialitzada, d'IGP Formatge Garrotxa el primer premi fou per a la Bauma del Berguedà. La categoria de tupins va quedar deserta.La consolidació dels deu anys del Lactium ha quedat ben palesa amb la seva nova ubicació per segon any consecutiu al parc Balmes tot i que el fred i la pluja algunes estones durant el cap de setmana no ha acompanyat prou al gran públic i als amants del formatge a tastar i gaudir d'un Lactium que ja és un referent temàtic en les fires temàtiques sobre el formatge de tot Catalunya. Fins a 40 formatgeries artesanes de proximitat i catalanes han participat del Lactium d'enguany, una de les quals era la convidada, els gallecs Airas Moniz però també es podia gaudir de productes amics dels formatges, com vins o melmelades.L'espai, l'estètica, el disseny i el lloc han fet un any més que el Lactium sigui un lloc per quedar-se una bona estona i gaudir no només, que també, de la compra d'un bon formatge de casa nostra sinó de participar en maridatges, tallers, música i fins a onze activitats diverses i de qualitats.I destacant la presència de l'afinador suís, establert a Centelles fa uns vuit anys, Sébastien Roueche, de Via Làctia de Vic, un espai de promoció, degustació, venda i afinació de formatges. Un expert que representa la punta de llança de la professió, l'afinador de formatges; un vell ofici en altres latituds, de relativa i recent presencia al nostre país. Roueche va explicar com un formatge és la suma de mil caràcters, ja que ell selecciona, afina i encunya els millors formatges artesans de proximitat però també majestuoses peces de França i Suïssa, fet i dit amb saber i passió. Van ser-hi presents a l'aula formatge altres experts com Paula Fonollà, José Luis Martin, Natàlia Nicolau i Salvador Maura entre d'altres.