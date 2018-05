Marco Mezquida, el punt final d'un exitós Festival de Jazz de Vic

Qualitativament i quantitativament la 20a edició de l' Alhambra Festival Jazz Vic ha tornat a estar un èxit rotund. L'actuació aquest dissabte del sempre inclassificable pianista Marco Mezquida va donar per concloses les actuacions a la Cava, que van començar amb la presentació prèvia del concert a les fosques d'Ignasi Terraza Trio el 19 d'abril i que ha continuat del 3 al 13 de maig amb 18 concerts i una exposició a l’ACVic.Marcos Mezquida, versàtil, improvisador, compositor i pianista de jazz ha estat de sempre un artista convidat al Festival. En aquesta ocasió va presentar un viatge oníric per l'imaginari musical i personal de Maurice Ravel. Un somni que des de la modernitat aporta el seu llegat i l'eclecticisme de les músiques que el van seduir, del classicisme francès als virtuosos romàntics, de l'experimentació amb la música popular a la influència dels seus contemporanis i l'efervescència del jazz.Acompanyat dels músics Aleix Tobias i Martin Menéndez, el Mezquida més autèntic va presentar una mostra la recreació personal i única de la música de Ravel, amb fortes dosis de groove i amb una improvisació sense límits. Aquest concert es va estrenar el 2016 i ha recollit en tot moment elogis i critiques molt positives de la premsa especialitzada i també del públic, tan aficionats al jazz com a la música més clàssica.Les actuacions però han conclòs a l'escenari Alhambra, de la plaça del Carbó aquest diumenge amb una matinal de les escoles de música i a la tarda amb la Big Menú Feat Escandaloso Xpósito.Pel festival, amb un èxit de públic més que evident, hi han desfilat Josep Maria Balanyà, Craig Taborn Quartet, Ok Computer, Raynald Colom's Steel, Guitar Kombat: Pablo Schcarzman/David Soler/ Jordi Matas/ Nico Roig/ Macel Bagés, Marc Vernis Trio, Bug, Threejay, Ok Computer, Quartet Nonlocality, Radament, la Marató Underpool: Toni Saigi/Txema Riera Trio/ Bill McHenry/ Albert Cirera&Tres Tambors entre d'altres però també s'ha completat amb la projecció del film Cotton Club de FF Coppola.