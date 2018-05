L'esfondrament d'aquest diumenge Foto: Cedida

Aquest diumenge a la tarda s'ha esfondrat una paret lateral d'un edifici del carrer Enric Delaris a Manlleu. Tal com es pot veure en les imatges, els Bombers s'han desplaçat fins al lloc dels fets i es tracta d'un dels establiments del grup Carrera. No hi ha hagut ferits.Com a conseqüència, el tram d'aquesta via, entre el carrer Sant Jaume/Fedanci i el carrer de la Font, està tallat per aquest esfondrament. Està prohibit el pas de persones i vehicles, excepte els veïns que hagin d'accedir als seus habitatges.