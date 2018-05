La Diputació concedeix un crèdit per 20.000 euros a l'Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès

Sant Boi de Lluçanès des de la càmera del campanar Foto: meteoosona

En el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la En el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació de Barcelona , la corporació ha concedit un crèdit de 175.000 euros a l'Ajuntament de Taradell per a la substitució del camp de gespa. El canvi de gespa va començar a principis de març i va acabar l'abril. Precisament aquest camp va ser un dels primers que es va col·locar a Catalunya (el 2002) i es preveia que durés 10 anys.

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l'objectiu d'atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.Cada govern local pot demanar fins a 175.000 euros cada any, amb l'excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l'import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d'interès és al 0% i amb una amortització màxima de 10 anys.