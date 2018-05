La Policia Local de Torelló incideix en l'ús del casc

Seguint les directrius del Servei Català de Trànsit, la setmana del 21 al 27 de maig té lloc la campanya coordinada de control i vigilància del 2018, en la qual col·laborarà la Policia Local de Torelló. Es tracta d’una campanya d’àmbit territorial català centrada en l’ús del casc.



La campanya consisteix en el control i posterior denúncia dels usuaris de ciclomotors o motocicletes que no utilitzin el casc i també que no portin casc homologat o el portin descordat.



Per això, amb l’objectiu de reduir les lesions en cas d’accidents de vehicles de dues rodes, s’extremarà el control i es sancionaran els conductors i/o passatgers que, malgrat portin col·locat el casc, no el portin lligat.