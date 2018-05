Vic lliura una guia amb recomanacions pràctiques per ajudar en la gestió de les comunitats de veïns

Titi Roca en l’acte de lliurament de les guies Foto: Aj. de Vic

Les comunitats d’habitatge protegit en règim de lloguer del barri del Sucre ja compten amb una guia amb recomanacions pràctiques per ajudar a les persones que n’assumeixen la gestió en àmbits com l’organització i el funcionament, l’ús adequat dels habitatges i dels espais comuns, la gestió de la convivència i l’eficiència i els drets energètics. Tal com explica l’Ajuntament en una nota, Titi Roca, regidor d’Habitatge, ha estat l’encarregat de lliurar-les als diferents representants de les comunitats de veïns i veïnes.El projecte s’ha treballat transversalment per l’Oficina Local d’Habitatge, el departament de Benestar i Família i el Servei de Mediació de l’Ajuntament de Vic conjuntament amb la participació activa de les diverses comunitats, “un element clau perquè el projecte tingui èxit i que s’ha tractat des de la inclusió, la convivència i la proximitat”, apunta el regidor Roca.Per la seva banda, Sharon Mensah, representant d’una de les comunitats participants ha explicat la seva experiència amb el programa destacant-ne la seva utilitat per tancar temes que es tenien pendents. La tècnica d’acompanyament a les comunitats de l’Ajuntament de Vic, Gemma Sánchez, ha assenyalat que aquest projecte s’ampliaria a tres comunitats d’habitatge protegit en règim de lloguer situades a altres zones de la ciutat, a més de realitzar-se un seguiment amb aquelles que han completat la seva participació.