Quaranta formatgeries s’instal·len a Vic pel Lactium

El Lactium, la mostra de formatges catalans torna aquest cap de setmana, 12 i 13 de maig, al Parc Jaume Balmes de Vic. Enguany celebra 10 anys i ho fa amb uns objectius molt clars: consolidar el model al Parc Jaume Balmes, consolidar el nombre de formatgeries, augmentar el nombre de visitants per abastir aquestes formatgeries i fer cultura i divulgar l'univers del formatge artesà.Com cada any, els visitants podran conèixer, escollir i tastar més de 150 formatges d'una quarantena de formatgers d'arreu de Catalunya. Dels 40, n'hi ha 39 de Catalunya i un de l'Estat espanyol. El formatge convidat d'enguany és Airas Moniz de Galicia. De la comarca n'hi haurà 9. A més dels formatges, també hi haurà productes relacionats amb aquest com el pa, el vi, les cerveses, llibres, conserves, estris de cuina, etc. Aquest any, a cada parada de Lactium, a més dels formatges a tall i degustacions, s'oferiran tapes que costaran un txis, la moneda de la fira que equival a un euro.El Lactium acollirà la iniciativa Swing&Txis, 40 tapes de formatges. Es podrà gaudir de tapes de formatges el dissabte a la nit acompanyades de cerveses artesanes, els vins de Cap de Ruc i altres productes agroalimentaris de qualitat. La música que acompanyarà la vetllada, com bé diu el nom, serà la Vic Swing Band. Precisament en aquest espai només és valid el txis per poder degustar aquest producte.El dissabte, 12 de maig, hi ha el Concurs Lactium (formatges artesans catalans) que atorga el premi al Millor Formatge Català Lactium 2018. A més d'aquest, hi ha 8 categories més que enguany es divideixen per les tecnologies d'elaboració en lloc del tipus de llet emprada. Els 150 participants participaran en les categories de matons i brossats; formatges de quallada enzimàtica; de quallada àcida; de quallada mixta; tupins, formatges blaus; i tendències (iogurts i llets fermentades). Precisament aquesta categoria es va estrenar l'any passat.A més d'aquestes, s'estrena la categoria IGP Formatge Garrotxa. El fet que es trobi en la recta final per al seu reconeixement com a IGP (Indicació geogràfica protegida) a nivell europeu ha propiciat que tingui un espai propi al concurs. Hi participaran 150 formatges procedents de més de 40 formatgeries.Un dels aspectes que ha reforçat el Lactium d'enguany ha estat les activitats per al públic infantil i familiar. Per això al Txis Corner s'hi programaran activitats i espectacles familiars. Destaca la incorporació de Benvinguts a Pagès, una iniciativa impulsada per la Generalitat de Catalunya i la Fundació Alícia per donar a conèixer l'origen del menjar i tastar els productes conreats, criats i pescats a Catalunya. En aquest espai s'hi faran tallers de mató per infants i s'escenificarà el conte Can Galderic, una visita a pagès.Tampoc no hi faltarà l'Aula del Formatge Bonpreu-Esclat, la mostra de bestiar relacionat amb el sector, com vaques, cabres i ovelles de ramats catalans. La 10a edició del Lactium està organitzada per l'Ajuntament de Vic i ACREFA (Associació Catalana de Ramaders Elaboradors de Formatge Artesà). També compta amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, a través de PRODECA, l'agrupació de ramaders i formatgers Llet de Cabres Catalanes i l'empresa Bonpreu-Esclat. L'horari de visita del Lactium és de 10h a 22h dissabte, i diumenge de 10h a 20h.