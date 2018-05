Estudiants de la UVic treballen en el perfeccionament d'un simulador real de Moto GP

Àlex Crivillé, en l'acte d'aquest migdia, amb Foto: UVic-UCC

La La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i l'empresa Mecanitzats Muntada han presentat aquest dijous, al laboratori de Multimèdia de l'edifici Torre dels Frares, els primers resultats de l'acord de col·laboració que han mantingut durant tot aquest curs acadèmic, i que té voluntat de continuïtat. El conveni comporta la cessió d'ús a la Universitat, per part de l'empresa, d'un simulador real de Moto GP, amb el qual treballa desenvolupant projectes específics l'alumnat dels graus en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs i en Enginyeria Mecatrònica.

L'expilot de Moto GP, fent una demostració del funcionament del simulador Foto: UVic-UCC

Pel que fa als estudiants de Mecatrònica, treballen en la revisió del simulador per tal de refer-ne el disseny intern. L'objectiu d'aquest projecte és aconseguir una nova versió de la màquina amb uns costos de producció més reduïts, pensada per ser comercialitzada a un públic general. Els alumnes del grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs desenvolupen diversos projectes per millorar la interacció de l'usuari amb el simulador. Entre d'altres, treballen propostes perquè el funcionament de l'aparell sigui més intuïtiu o perquè els diferents usuaris puguin competir entre ells en un rànquing de curses amb temps i dades reals. També estan elaborant un vídeo interactiu on s'explica el procés de muntatge del simulador, pensat per ser utilitzat en esdeveniments.El rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña, ha agraït a Mecanitzats Muntada la cessió del simulador i ha dit que aquest és un clar exemple de perquè "la recerca ha de ser col·laborativa" i de perquè "la formació dels alumnes no ha d'acabar a l'aula, sinó que ha de tenir continuïtat a l'entorn". Montaña també ha demanat que aquest cas "serveixi d'estímul perquè sorgeixin altres iniciatives similars". El degà de la Facultat de Ciències i Tecnologia, Sergi Grau, ha posat èmfasi en el valor que té, per als estudiants, "treballar amb un producte real", que els permet desenvolupar projectes, "que després també seran reals".El gerent de Mecanitzats Muntada, Joaquim "Kini" Muntada, també ha intervingut a l'acte, on ha recalcat la importància que té "per a una empresa tan petita com la nostra" que "la Universitat confiï en nosaltres". En aquest sentit, l'expilot de Moto GP Àlex Crivillé, soci en el projecte del simulador, ha recalcat el paper de la UVic perquè l'aparell continuï desenvolupant-se. A l'acabament de l'acte, Crivillé ha fet una demostració del funcionament de l'aparell, que a continuació han pogut provar els assistents.El simulador de Moto GP és un CKU28 Sport Fitness, un dispositiu d'entrenament únic al mercat, pensat perquè els pilots professionals de motocicleta puguin exercitar aquells músculs i moviments que són impossibles d'estimular amb una sessió d'entrenament amb màquines de gimnàs convencionals. L'aparell reprodueix les respostes físiques reals de les motos en plena cursa, mitjançant sistemes electrònics i mecànics, que s'ajusten en funció de les condicions que es volen simular. L'aparell és un producte oficial de la marca Moto GP, i té introduïts vídeos reals dels 19 circuits del Mundial de Motociclisme.Actualment, Mecanitzats Muntada disposa de 22 simuladors fabricats, part dels quals han adquirit o llogat particulars o pilots, com Valentino Rossi o Jorge Lorenzo, arreu del món. El simulador també s'ha exposat a les principals fires europees de l'automòbil i del motor, com ara a Frankfurt, Brussel·les, Milà i París, és present a moltes proves del campionat del món i s'utilitza com a atracció en diversos esdeveniments.