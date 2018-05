Unes 450 pimes podrien estalviar-se centenars de milers d'euros en l'impost de societats

PIMEC ha detectat que 450 petites i mitjanes empreses de la Catalunya Central podrien arribar a estalviar-se centenars de milers d'euros. La patronal conclou que més del 90% de les pimes desconeixen les deduccions fiscals que existeixen en les activitats de generar nous productes o millorar els seus processos productius, que poden arribar a suposar fins a un 59% d'estalvi en l'impost de societats, que els hi pertocaria per a la seva pròpia activitat d'innovació empresarial.Aquestes ajudes van ser introduïdes pel Govern per fomentar el canvi de model productiu i la millora de la competitivitat, i no només es refereixen a la innovació tecnològica, sinó també a la innovació en processos, productes o procediments, i fins i tot permeten deduir hores pròpies del personal, subcontractacions i col·laboracions externes, materials i prototips, patents, entre d'altres.A banda de totes les pimes que no estan aplicant aquests incentius fiscals, PIMEC també ha localitzat un gran nombre d'empreses de les comarques centrals que no estan documentant correctament aquestes deduccions davant l'Administració. Aquest fet implica, a més de la pèrdua de l'estalvi, un augment dels requeriments i les incidències derivades d'aquesta gestió, que poden allargar i complicar el procés en la majoria de casos.PIMEC s'ofereix per acompanyar totes aquelles pimes de la Catalunya Central que generin nous productes o que introdueixin millores en alguna part dels seus processos productius, identificant totes aquelles activitats susceptibles de deducció i generant la documentació necessària per deduir-les en l'impost de societats i oferint seguretat jurídica. A més a més, la patronal es compromet a sol·licitar les consultes necessàries i generar la documentació per tal de garantir la seguretat davant l'Administració.