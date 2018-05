Crema restes vegetals al bosc i provoca un petit incendi a Perafita

#AgentsRurals denuncien a una persona per una crema de restes vegetals que ha originat un petit incendi, sense la preceptiva autorització ni mesures preventives a #Perafita #Osona

Del 15/03 al 15/10 està prohibit fer foc en terreny forestal i en la franja de 500 m que l’envolta pic.twitter.com/yOrBySZziU — Agents Rurals (@agentsruralscat) 9 de maig de 2018

Els Agents Rurals han denunciat una persona per fer una crema de restes vegetals i, en conseqüència, va originar un petit incendi. Tal com explica el cos, no tenia la preceptiva autorització i no va fer mesures preventives. No es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals, sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura.En terreny forestal i en la franja de 500 metres que l'envolta està prohibit fer foc des del 15 de març fins al 15 d'octubre. Una mesura que té com a objectiu prevenir els incendis forestals. El 2017 n'hi va haver 67 a Catalunya que van cremar un total 508,32 hectàrees.