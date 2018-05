​Manlleu inicia un projecte social per a joves amb els esports de muntanya com a protagonista

Alguns dels joves que participen en la iniciativa Foto: Aj. de Manlleu

Manlleu ha iniciat el projecte social Som Cims que té per objectiu afavorir la inclusió social i l'educació en valors de joves (d'entre 13 i 17 anys) a través de la pràctica d'esports de muntanya. Tal com expliquen en una nota, Amb la posada en marxa del projecte s'espera que els joves construeixin vincles fora de l'escola, descobreixin opcions noves i realitats diferents, espais d'oci i aprenentatge i, a la vegada, adquireixin també hàbits saludables i valors que els siguin útils en la seva orientació personal i professional tot descobrint l'entorn de la ciutat i la comarca on viuen.Som Cims va iniciar-se en fase de prova pilot el passat setembre de 2017. Els bons resultats de l'experiència han portat a donar-li continuïtat a través d'una primera fase on hi participen 8 joves. Es preveu que a partir del setembre pugui iniciar-se una segona fase on hi participaran 16 joves més.La iniciativa ha estat ideada per l'educadora Elisabet Solà, amb la col·laboració d'Anigami i Decathlon, i compta amb el suport econòmic de l'Ajuntament de Manlleu a través d'un projecte d'impuls de l'Economia Social i Solidària (ESS) subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc de Projectes Innovadors i Experimentals.