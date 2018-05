La festa de l'esport solidari de Sant Quirze de Besora recapta 500 euros per la diabetis infantil

Una de les activitats a Sant Quirze. Foto: Aj. de Sant Quirze

Sant Quirze de Besora va celebrar la Festa de l'Esport Solidari amb un gran èxit de participació el dissabte passat. Tal com explica l'Ajuntament en una nota, hi van col·laborar diferents entitats esportives del poble i es va recaptar més de 500 euros pel programa CIDI de l'Hospital Sant Joan de Déu (investigació per la Diabetis Infantil).Totes les entitats esportives del poble van col·laborar per fer aquesta festa. Els assistents van poder participar en un tastet de pàdel i tennis, un concurs de penals, bitlles catalanes, tennis taula billar, bàsquet 3x3, etc. També hi va haver exhibicions de patinatge i de country.