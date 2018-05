Roda de Ter estrena aquest divendres el festival acústic de cantautors En Canta

Organitzadors del nou festival Foto: Carles Fiter

El cartell del festival

Roda de Ter acull a partir d'aquest divendres la primera edició d' En Canta , un festival de petit format de cantautores i cantautors. El certamen, organitzat per l' Ajuntament de Roda , s'allarga fins al diumenge 13 de maig i el cartell està format per Roger Mas, Maria Rodés, Marion Harper, Roger Usart, Matthew McDaid, Lu Rois, Guillem Roma i el rodenc Guillem Ramisa.Tal com es destacava quan es va presentar, el festival promociona diferents indrets del poble en escenaris poc convencionals. Es podran veure concerts a la Plaça Major de Roda de Ter, la Capella del Sòl del Pont o el Museu de l'Esquerda. Guillem Ramisa i Roger Mas són els encarregats de donar el tret de sortida al festival aquest divendres al Teatre Eliseu.