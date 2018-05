​El CAP Torelló, acreditat com a centre sostenible ambientalment

El CAP de Torelló amb les acreditacions Foto: ICS

El CAP Torelló ja té els certificats que acrediten que és un centre sostenible ambientalment i que fa una bona gestió dels residus. Així ho explica l'ICS en una nota de premsa. Es tracta de les acreditacions EMAS i ISO 14001 que certifiquen que el centre té implantat un sistema de gestió ambiental amb l'objectiu de minimitzar el seu impacte sobre l'entorn i el medi ambient.Les accions per certificar el centre han estat assegurar la correcta separació i gestió dels residus sanitaris amb la incorporació de contenidors específics; promoure l'ús de recursos naturals; aplicar mesures d'eficiència energètica; fomentar la participació activa dels treballadors per la millora ambiental; garantir que l'activitat es desenvolupi d'acord amb la legislació ambiental; i comunicar els resultats ambientals a la societat.El centre de Torelló és l'únic d'Osona i se suma als quatre equipaments més de la Catalunya Central que enguany els han renovat com són: els CAP Piera, Vilanova del Camí, Sagrada Família i Súria. L'objectiu és consolidar el sistema i aconseguir certificar la majoria de centres d'atenció primària durant els propers anys.