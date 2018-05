El Cicle Gaudí, el cicle que acosta el cinema català a la gent

La normalització i difusió del cinema de producció catalana és un dels grans objectius de l' Acadèmia del Cinema Català . Després de la consolidació dels Premis Gaudí com a gran festa i del sector, i ja convertits en una data assenyalada i ineludible del calendari cultural, l'objectiu ara és donar continuïtat i projecció al talent del país amb un circuit de projeccions estable. Amb aquest propòsit va néixer, l'any 2016, el Cicle Gaudí . La premissa, portar una pel·lícula de producció catalana i d’estrena molt recent a diferents localitats, un cop al mes i a un preu molt ajustat.

Fotograma de «La Llamada», el gran èxit dels «Javis»

En la seva primera convocatòria el 2016, el Cicle Gaudí va portar cinc estrenes catalanes a una població de cada comarca de la demarcació de Barcelona, on van aconseguir un total de 6.106 espectadors. A partir d'aquell moment, el cicle es va estendre arreu de Catalunya, ampliant el radi d'acció i projeccions fins a més d'una trentena de municipis, repartits en les quatre demarcacions catalanes i amb l'objectiu fundacional intacte: oferir estrenes recents, de "qualitat" i "d'ampli abast de públic", com El rei borni, Un monstre em ve a veure o Incerta Glòria.Al llarg d'aquest any, el cicle ha presentat una cartellera amb forts atractius cinèfils, amb films per a tots els gustos i amb el reconeixement de la indústria i el favor del públic. El gener va ser el torn de Tierra firme, dirigida per Carlos Marqués-Marcet, amb un destacat protagonisme als Gaudí i als Goya; el protagonista del febrer va ser un dels destacats de l'any, La Llamada, dirigida pels "Javis" –Javier Calvo i Javier Ambrossi– i tot un fenomen entre el públic més jove; el març, torn per La pell freda, l'esperada adaptació del llibre d'Albert Sánchez Piñol; l'abril ha estat el mes de La llibreria, d'Isabel Coixet, gran triomfadora als Goya.Pel maig i juny, la cartellera del cicle mostrarà Pau i Una mujer fantástica, premi Goya a la Millor pel·lícula Iberoamericana del 2018. La primera, se centra en els set anys d'exili a Prada de Conflent de Pau Casals, un dels millors músics del segle XX, just en el moment en què decideix no tocar més en públic fins que la dictadura de Franco no caigui. La segona, explica la història de Marina, una jove cambrera transgènere aspirant a cantant, i d'Orlando, vint anys més gran, que planegen un futur junts fins que un fet tràgic marca el seu destí.El cicle continua a patir de setembre, mostrant algunes de les millors estrenes de l'any als municipis de Badalona, Berga, Calella, Cardedeu, Cardona, Esparreguera, Gelida, Igualada, Moià, Rubí, Sant Adrià del Besós, Sant Joan Despí, Torelló i Vilanova i la Geltrú (Barcelona); Besalú, Cadaqués, Cassà de la Selva, La Bisbal, Ribes de Freser, Sant Feliu de Guíxols i Santa Coloma de Farners (Girona); Alcover, Hospitalet de l'Infant, la Bisbal del Penedès, Montblanc, Sant Carles de la Ràpita i Tortosa (Tarragona); Almacelles, Cervera, Juneda i Mollerussa (Lleida). La iniciativa compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya i les quatre demarcacions i pretén fer nous públics per a la producció catalana i de consum minoritari.