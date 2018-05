​Manlleu té un centenar de locals buits

Mapa interactiu dels locals comercials buits Foto: Aj. de Manlleu

L' Oficina de Promoció Econòmica (OPE) de Manlleu ha posat en marxa una base de dades per comptabilitzar l'oferta de locals comercials buits a la ciutat. D'aquesta manera es vol donar resposta a les demandes d'empreses i emprenedors. Actualment hi consten 94 locals comercials buits.Tal com explica l'Ajuntament, en els darrers anys ha augmentat l'oferta d'aquest tipus de locals i amb aquesta eina es vol facilitar el contacte entre oferta i demanda. Així doncs, aquest inventari també ha de servir per potenciar l'ocupació dels establiments.Les actualitzacions de la base de dades seran periòdiques, en coordinació amb les diferents immobiliàries de la ciutat, i es poden consultar al web www.manlleuempreses.com.