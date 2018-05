Vic acollirà un gran acte en solidaritat amb Marta Rovira el proper 26 de maig

El cartell de l'acte. Foto: Josep M. Montaner

Vic es prepara per acollir un gran acte en solidaritat a Marta Rovira, exiliada a Suïssa el passat març . El Moviment 30/03 , que va néixer per donar suport al regidor de Capgirem Vic Joan Coma, s'ha tornat a reactivar per donar suport a la secretària general d'ERC. De fet, aquest moviment transversal concentra sensibilitats diferents i personalitats d'arreu del país i de la comarca. L'acte consta d'una botifarrada, concerts i parlaments i se celebrarà a la plaça de la Catedral de Vic el proper 26 de maig.Precisament l'encarregat d'obrir la roda de premsa d'aquest dimecres ha estat Joan Coma. El regidor de Capgirem Vic ha explicat que desitjava que el moviment que havia nascut per un procés de repressió "quedés enterrat per sempre", però, "malauradament no es pot complir". "Ens hem vist obligats a reactivar l'eina", deia Coma, remarcant que "és àmplia i inclusiva" i que va néixer amb la capacitat de respectar la decisió que prengués la persona encausada. "La Marta s'ha vist obligada a triar l'exili. Davant d'això hem de ser capaços de construir una resposta col·lectiva", deia el regidor, remarcant que aquesta "és l'única manera de sortir-nos-en".En aquest sentit, Joan Ballana, el portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Vic, apuntava que l'acte començarà a les 5 de la tarda fins a les 12 i comptarà amb diferents grups com Macedònia, Gerard Quintana, Guillem Ramisa "i molts més". De fet la llista encara no està tancada. Ballana també ha explicat que l'acte intercalarà parlaments; hi haurà personalitats com el president del Parlament Roger Torrent, l'actor Ivan Benet, l'humorista Peyu o el polític Albano-Dante Fachín. El regidor ha fet una crida que Vic, Osona i el país omplin la plaça de la Catedral de Vic per aquesta causa. Els diners recaptats es destinaran a una caixa de resistència per la vigatana.Per la seva banda, Maria Balasch, regidora d'ERC, ha llegit el manifest del Moviment 30/03 en suport a Marta Rovira. Balasch recordava que el mateix vespre que es va comunicar que Rovira s'exiliava a Suïssa "15.000 persones es van mobilitzar a la plaça de Vic". "Des del Moviment 20/03 denunciem el comportament venjatiu que està demostrant l'Estat espanyol" i "la cacera de bruixes contra qui gosi pensar contra el poder establert". Des de la plataforma exigeixen la posada en llibertat dels empresonats i el retorn dels exiliats. "Marta no estaràs mai sola. No podran amb nosaltres perquè som llibertat", ha conclòs la regidora.A preguntes dels periodistes, Balasch ha explicat que Marta Rovira segueix “ferma amb les seves conviccions i defensant el que ha defensat sempre: els drets humans”. L'acte compta amb la col·laboració de diferents entitats de la ciutat a més de partits polítics. A la roda de premsa, hi eren presents ERC, Capgirem, ANC i CDR, entre altres. Aquest dimecres també s'ha posat en marxa el web Free Rovira