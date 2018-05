L'incendi al polígon industrial de Seva deixa dues naus molt afectades

Una quinzena de dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat durant aquest matí de dimecres per apagar un incendi en una nau del polígon industrial de Montmany a Seva. A dos quarts d’una del migdia, el cos ha apuntat que el foc ja estava controlat i que treballaven 9 dotacions per acabar de remullar la zona.



El foc s'ha iniciat al voltant de les cinc de la matinada en una pila de runes i brossa d'unes obres i s'ha escampat cap a les naus, on en una d'elles hi havia material d'automoció. A més, ha col·lapsat el sostre i la façana. Les construccions, que han quedat molt afectades, es troben al carrer Fontanelles, a tocar de la carretera que uneix Seva amb Tona. No hi ha hagut cap persona afectada per l’incendi.

