La màgia s'instal·la a Tona

El festival Una Tona de Màgia celebra la seva tercera edició a partir d’aquest dijous, 10 de maig, fins al diumenge 13. L’esdeveniment d’enguany compta amb la participació d’una vintena de mags de renom internacional. Precisament es podran veure reconeguts mags com Jorge Blass, l'Héctor Mancha, en Shado, en Mario López, entre molts altres. Alguns d’aquests es podran veure durant la Gala Internacional, que, com a novetat, se celebra el dissabte en dos passis (18 i 22 h.).La tercera edició vol aprofundir en l’origen de la màgia, és a dir, com va néixer la màgia i els rituals ancestrals de les primeres tribus. Cada any, un personatge públic apadrina el festival. En aquesta ocasió, s'ha triat l'actor i humorista Pep Plaza. Jorge Blas serà l’encarregat de tancar la 3a edició del festival. Per contra, l’encarregat de donar el tret de sortida és el Sopar Màgic al Prat Verd de Malla servit per La Ferreria i on hi haurà alguns dels mags que participen en el festival fent màgia.En cas de pluja, els espectacles de carrer es faran al Pavelló 2 i els itinerants Tot sol i núvol i Los Mañas no es podran realitzar. La Fira de Màgia i el Punt d'Informació del festival, que estan previstos per establir-se a la plaça Major, es traslladaran a la Sala La Canal. Si no plou, els espectacles tindran lloc segons la programació establerta.