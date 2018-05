Cantus Firmus presenta «Cent per Cent Mozart»

Els actors de l'espectacle «Cent per Cent Mozart»

El 3 de juny del 2007 Centelles, com sempre amb un gran pòsit cultural, va veure néixer un nou cor de cambra jove engrescat pel músic centellenc i barceloní, Gabriel Miralles. Sota el seu mestratge els Cantus Firmus, aquests deu anys, han portat a terme més de 150 actuacions arreu del territori català i destacant també entre altres guardons el premi a la millor cançó d'origen al prestigiós Concurs de Cant Coral d'Astúries l'any 2011, però també un cinquè premi al Festival Internacional de Cantonigròs l'any 2016. I des de sempre el seu repertori ha estat divers i polifacètic.Actualment els cantaires que formen del Cantus Firmus, que és també el cor jove de la Societat Coral La Violeta són Laura Cid, Pilar Flores, María José Andreo, Anna Vaqué, Raul Fernández-Giro, Oriol Roca, Guillem Alsina i Pol Roca. Miralles, amb trenta anys de direcció coral és actualment també director de la Coral Cervià de Torelló, la Coral Canticela de la Sagrada Família de Barcelona, la Coral Nota de Mataró i el cor Cantus Firmus.També havia dirigit la Coral d'Enginyeria de La Salle i el Cor Bach de Barcelona. Els seus mestres en el món coral han estat els prestigiosos músics Constantí Sotelo, Manel Cabero i Pierre Cao. I entre d'altres alguns dels seus darrers projectes musicals més exitosos han estat La Passió segons Sant Joan de Bach o la Missa Criolla de Ramírez. També ha donat a conèixer el cant coral català fora de les nostres fronteres amb exitoses gires per països com Holanda, Argentina, França o Itàlia.Per celebrar-ho han optat per presentar un concert en quatre poblacions catalanes Vic, La Roca del Vallès, Centelles i Castellterçol tenint com a eix central l'obra del gran músic Wolfgang Amadeus Mozart. En un concert que ells mateixos han definit com a escatològic, enamoradís, estrafolari, religiós, divertit, gran i versàtil i on descobreixen el sempre imprevisible i extraordinari geni de la música, com fou Mozart.El cor estarà acompanyat al clavicèmbal pel músic barceloní i ara centellenc, Lluís Solé. Des de la seva infància és un apassionat per la música antiga estudiant a diversos conservatoris catalans i francesos. Solé és també professor de Didàctica de la música a la Universitat de Vic i fundador i director de l'Orquestra Inclusiva de la UVic. Com a artista inquiet darrerament s'ha interessat també per la música clàssica de l'Índia, amb estudis profunds d'instruments com el bansuri o el sarod.Els quatre concerts amb entrada inversa tindran lloc el divendres 11 de maig a les 21 h a l'església de Sant Felip Neri, de la plaça Sant Felip de Vic; el dissabte 12 de maig a les 20 h a l'església de Santa Agnès de Malanyanes de La Roca del Vallès a les 21 h; el diumenge 13 de maig a les 18 h al local de la Societat Coral La Violeta i el diumenge 17 de maig a l'església de Castellterçol.