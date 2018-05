Els ajuntaments que no estimen el medi ambient

Roger Arquimbau, TorellóL'any té 12 mesos i n'hi ha 3 que són fonamentals per a la reproducció dels ocells, des de mitjans de març a mitjans de juny. Quedaven 9 mesos per poder executar les obres de la passera del Ges entre la zona esportiva i la Bardissa, a Torelló. Doncs no, l'entrada de maquinària, els moviments de terres, l'eliminació d'arbres s'han hagut de fer precisament entre abril i maig.Millor no saber la quantitat de nius de merles, picots, raspinells, pica-soques, tudons, mallerengues, oriols i vés a saber què més aquest any hauran estat inútils. Segur que hi ha més d'una raó per fer aquestes obres en aquesta època, però allò que és evident és que aquestes raons no tenien sensibilitat ambiental.De veritat que en un ajuntament d'una població de 14.000 habitants no hi ha cap tècnic, cap polític, que no s'hagi adonat d'aquest fet? I si hi és i ho ha dit, potser no li han fet cas?Això és com aquell acudit (crític) que diu que van dos amics (o amigues, o amic i amiga) i un li diu a l'altre: "A tu què et sembla més preocupant d'una persona, la ignorància o la indiferència?" I l'altre li contesta: "Ni ho sé, ni m'importa".I així anem...