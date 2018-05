El projecte «Vic Ciutat Cuidadora» s'expandeix

Sebastià Santaeugenia, Xavier Gómez-Batiste, Anna Erra i Francesc Iglesies, en la segona jornada de treball del projecte. Foto: Aj. de Vic

Més de 160 professionals sanitaris i socials, representants d’entitats i organitzacions socials i familiars de persones amb malalties cròniques van assistir a la segona jornada de treball del projecte “ Vic, ciutat cuidadora ”. La iniciativa té per objectiu millorar les actituds socials i culturals envers el final de la vida i promoure l’atenció integrada amb malalties avançades. Tal com explica l’ Ajuntament en una nota, la jornada va comptar amb una sessió de treball per descriure, compartir i debatre experiències i propostes de millorar al voltant de l’atenció sanitària comunitària i residencial de persones amb malalties avançades.En la jornada hi havia Xavier Gómez-Batiste, director de la càtedra de Cures Pal·liatives IOC/ UVic-UCC que va destacar “la necessitat d’identificar a les persones amb malaltia avançada i adaptar tots els dispositius i les iniciatives a la millora de l’atenció, especialment de les persones en què també hi ha necessitats de caràcter social” com una de les conclusions principals d’aquesta jornada.El doctor també va remarcar la necessitat de promoure i aconseguir la participació de la societat en el disseny i avaluació dels serveis, com a “fruit d’una actitud social positiva i activa envers el final de la vida”. En l’acte també hi va assistir l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, Francesc Iglesies, secretari d’Afers Socials i Famílies, i Sebastià Santaeugenia, director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat.Diverses ciutats catalanes s’han mostrat interessades pel projecte endegat a Vic l’any passat, i d’altres d’espanyol, el segueixen com a referent. Per aquest motiu, i en el marc d’aquesta jornada de treball, es va constituir la Xarxa d’Experiències de Comunitats Cuidadores amb les ciutats de Girona, Madrid, Manresa, Santurce, Vitoria i Vic.Aquesta xarxa té com a objectius fonamentals promoure la participació activa de la societat en el canvi d’actituds envers el final de la vida i l’atenció integral i integrada de persones amb malalties avançades i necessitats socials, com poden ser la solitud, la pobresa o l’aïllament. És per això que proposarà estàndards de programes públics, activitats docents i de recerca i promoció d’aquesta perspectiva social arreu de l’Estat. La Fundació Girbau, la Fundació Mémora i l’Obra Social de La Caixa han donat suport a aquesta iniciativa.