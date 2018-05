Trenta projectes empresarials opten als Premis Innovacat 2018

Durant la roda de premsa d'aquest dijous a Technotraf-Quadpack. Foto: Carles Fiter

Un total de trenta projectes empresarial opten als Premis Innovacat 2018. D'aquests, 14 opten al Premi Empresa Avança (empresa innovadora de més de 5 anys d'activitat) i 16 al Premi Empresa Jove (de fins a 5 anys d'activitat). Aquests guardons tenen l'objectiu d'incentivar el món empresarial català i osonenc. Es tracta d'una iniciativa pública i privada que premia la innovació i el creixement de les empreses d'Osona. El premi està organitzat per l'Ajuntament de Manlleu i sis de les grans empreses de la comarca: Bon Preu Aquest abril finalitzava la presentació de projectes. Es van rebre un total de 31 projectes empresarials dels quals 1 es va retirar. Durant aquests dies s'estan realitzant les gestions de comprovació de documentació i reclamacions, si s'escau, i tot seguit es lliurarà la documentació dels projectes als membres del jurat dels premis.Està previst que el dijous dia 7 de juny es faci la presentació pública dels projectes presentats davant els membres del jurat a l'Espai Rusiñol. Dies abans, els representants dels projectes participants poden assistir a una formació pràctica que es fa per millorar les habilitats comunicatives i les presentacions orals de projectes empresarials.Abans de les presentacions del 7 de juny, tindrà lloc una trobada informal entre les empreses organitzadores dels premis i les empreses guanyadores de les 6 edicions dels Premis Innovacat. Aquesta trobada busca mantenir viu aquest "esperit Innovacat" i poder veure com han evolucionat els projectes pels quals se'ls va premiar.