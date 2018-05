Manlleu adapta un pas provisional per travessar el pont de Cant Molas

Obres del pont de Can Molas Foto: Adrià Costa

Les obres de remodelació del pont de Can Molas de Manlleu van avançant. Durant cinc dies (10, 11, 14, 15 i 16 de maig) s’ha de repicar el formigó de la zona del pont més propera al passeig del Ter i, per tant, s’ha d’evitar que les persones passin per aquesta zona de l’obra. Per tot això, s’han instal·lat unes escales com a pas provisional.Tal com informa l’Ajuntament, el circuit provisional es pot utilitzar només durant l’horari laboral i al finalitzar la jornada (i durant el cap de setmana) el pas obert serà l'habitual. Les persones amb mobilitat reduïda tindran el pas pel pont garantit amb l'ajuda del personal de l'obra.