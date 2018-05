Incendi en una nau d'un polígon de Seva

Disset dotacions dels Bombers de la Generalitat estan treballant, en aquests moments, per apagar un foc d’una nau del polígon Fontanelles de Seva. Tal com explica el cos, l’incendi crema runa i brossa d’una obra en construcció i està afectant l’interior d’una nau del costat, de 600 m2, amb productes d’automoció. Aquest polígon és entre la carretera de Tona a Seva. No hi ha persones afectades per l’incident.



Més informació en els propers minuts

#bomberscat continuen treballant en les tasques d'extinció de l'incendi al Polígon Industrial de Fontanelles, a Seva. Activades 17 dotacions pic.twitter.com/zBCjarzL65 — Bombers (@bomberscat) 9 de maig de 2018