EL CHV ensenya la importància de rentar-se les mans als infants

Ensenyant als infants com rentar-se les mans Foto: CHV

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) va celebrar divendres passat, 4 de maig, el Dia Mundial d’Higiene de Mans (oficialment és el 5) amb el focus posat en els infants. Tal com expliquen en una nota, l’Hospital de Manlleu, per exemple, va elaborar una auca per conscienciar els escolars del municipi sobre la importància de cuidar la higiene de les mans.El text diu així: “La millor manera de fer marxar ‘els bitxos’ de les mans / és un bon rentat de mans, / però recorda bé, / tots els passos que has de fer”. Enguany, a més d’incidir sobre professionals i pacients, els centres del CHV van fer extensiva també als més petits la seva campanya per fomentar aquest hàbit, senzill però molt eficaç per prevenir infeccions.L’acte principal va tenir lloc a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu, on els alumnes d’infantil de l’escola El Carme Vedruna van participar en una activitat conjunta amb els usuaris de la Residència Aura i de l’Hospital de dia. Avis i infants van cantar junts una cançó sobre els bons hàbits en el rentat de mans.D’altra banda, als dos hospitals del CHV (Hospital de Vic i de Manlleu) també s’hi van realitzar diverses activitats per a professionals i pacients. A les entrades dels dos centres, per exemple, els alumnes del Grau d’Infermeria de la UVic-UCC ensenyaven a rentar-se les mans correctament i comprovaven els resultats amb làmpades ultraviolades.