La Festa dels Tonis retorna a Vic, tot i la pluja

Durant el Passant dels Tres Tombs a Vic Foto: Cedida

Vic va celebrar aquest diumenge la Festa dels Tonis. Tot apuntava que enguany els carruatges no recorrerien els carrers de la ciutat; però finalment, es va constituir la nova Associació dels Tres Tombs de Vic que ha agafat les regnes per consolidar l'activitat amb tants anys d'història.Tal com explica la presidenta de l'entitat, Sandra Jordà, "estem contents perquè al final la vam poder fer, tot i que el dia ens va acompanyar molt poc". "Evidentment va afectar el nombre de participants perquè molts no van poder venir", remarca Jordà.Tot i això, la nova associació arriba amb molta empenta. Vol ampliar la participació ciutadana, donant un major protagonisme a les mascotes i els animals de companyia en general. I, per exemple, la benedicció que hi va haver a quarts d'1 a l'església del Carme és un reclam per tots aquests. Les abanderades van ser la gerent d'Osonament Mercè Generó i Júlia Cervera (la primera abanderada d'honor de la ciutat de Vic).Tot i que la celebració d'aquest diumenge queda lluny de les altres dates de celebració dels Tonis d'Osona, Jordà apunta que aquest és un dels aspectes a treballar. "La intenció és entrar al calendari dels Tonis d'Osona i segurament no seria tan tard com aquest any", diu la presidenta., que remarca que, de moment, han recuperat la festa per poder-la fer cada any a Vic.