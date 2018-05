Gairebé un centenar d'associacions participen en la Mostra d'Entitats i Músiques de Vic

Vic va acollir el passat dissabte 5 de maig la 15a Mostra d'Entitats i Músiques de Vic, la trobada anual del teixit associatiu de la ciutat. Tal com explica l'Ajuntament en una nota, prop d'un centenar d'entitats, fundacions i altres col·lectius vigatans, es van trobar a la rambla del Passeig i la Rambla del Carme, per mostrar els projectes que desenvolupen en el si de la seva entitat i la tasca voluntària que duen a terme durant l'any. La jornada va estar marcada per la incertesa meteorològica i tot i algunes estones de pluja, les entitats van poder mostrar els seus projectes.Per segon any consecutiu, la Mostra s'ha celebrat al centre de Vic: enguany, s'ha desplegat a la rambla Passeig des de l'alçada del carrer Progrés i fins a la rambla del Carme, aproximadament, fins a la font del Carme. Aquesta localització, malgrat reduir el nombre d'hores d'activitat per la coincidència de celebració amb el mercat setmanal de dissabte al matí, no va suposar una disminució del nombre d'entitats participants, ni un gran canvi en les activitats que es van desenvolupar durant la jornada.Pel que fa a les Músiques de Vic, el públic assistent va poder gaudir de diverses actuacions musicals i de ball, la majoria impulsades per les pròpies entitats de la ciutat. Enguany, cal destacar l'actuació de dansa adaptada de la mà del grup ADFO, tot i que s'hi van poder veure les actuacions de Tam Tam Gospel i el cor de la Coral Xicra. L'Associació Cultural Mi Tierra y el Sur, que es va incorporar a la Mostra a darrera hora, va oferir un tastet de sevillanes a l'escenari de la Rambla del Passeig. La jornada va finalitzar amb l'actuació del grup de versions osonenc Bandboo.

Recull de galeries de fotos de la Mostra d'Entirars de Vic