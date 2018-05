Crítiques a la senyalització per a invidents de l'estació de Centelles

Després de la rampa i les escales, no hi ha encaminadors fins a l'andana Foto: Perquè no ens fotin el tren

La plataforma Perquè no ens fotin el tren critica que les obres de l'estació de Centelles des del punt de vista de la senyalització podotàctil (per a invidents) "s'han fet a mitges i no tenen cap sentit". Així ho ha fet arribar l'associació d'usuaris de tren a l'Ajuntament. Posen com a exemple que els encaminadors que hi ha la rampa i a les escales s'acaben molt abans d'arribar a l'andana.D'altra banda, també apunten que la línia que limita el final de l'andana és estreta i està desgastada, cosa que impedeix que la puguin detectar. A més, afegeixen que tampoc hi ha cap sistema per creuar cap a l'altra andana.La plataforma remarca que estan contents per les obres de millora de l'estació com les marquesines, lavabos, accessibilitat des del carrer; però remarquen que "no tenen sentit" si no permeten que tothom pugui arribar a l'andana. Per tot això reclamen que se solucioni "el nyap".