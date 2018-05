VÍDEOS i FOTOS de la calamarsada a Osona

Vídeo enregistrat a la C-17 fa uns minuts com a exemple de les pedregades que han afectat diversos punts de les comarques d'Osona, Vallès Oriental i Conca de Barberà. (Via Mercè Herrero) #meteocat pic.twitter.com/oFqrpaOIZ7 — Meteocat (@meteocat) 7 de maig de 2018

La tempesta d'aquest dilluns a la tarda va anar acompanyada de pedra. En alguns municipis d'Osona hi va haver gruixos importants de calamarsa que van cobrir de blanc carreteres i pobles. A Tona, Gurb i Balenyà la pedregada ha estat especialment intensa i els Bombers han rebut cinc avisos per acumulacions d'aigua a garatges, domicilis i naus industrials.De fet, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Osona haurien caigut 23 litres d'aigua en 30 minuts. La pedregada també ha afectat la carretera C-17 entre Osona i el Vallès Oriental i els vehicles s'han hagut d'aturar per l'acumulació de pedres a la via.