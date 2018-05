Quatre ferits lleus en una fuita química al polígon Malloles de Vic

Protecció Civil ha activat a les 2:29 hores de la matinada l’Alerta del Pla especial d'emergència exterior del sector químic de Catalunya PLASEQCAT per un accident ocorregut a la indústria Victransa del polígon industrial de les Malloles de Vic. Protecció Civil ha desactivat l’alerta a les 6:30 hores.Els Bombers de la Generalitat ha confirmat que mentre els treballadors manipulaven un dipòsit de 1.000 litres de tricloroetà s'hauria produït una fuita d'uns 150 litres de producte. Els Bombers, que han desplaçat cinc dotacions (el furgó de risc químic, tres camions BRP i un vehicle lleuger de comandament i coordinació) han controlat el vessament, han recollit amb sepiolita el producte que havia vessat i han ventilat la instal·lació.En el moment de l’accident hi havia a l'empresa 10 treballadors, quatre dels quals haurien estat afectats. Segons informa el Sistema d’Emergències Mèdiques SEM, tres han estat traslladats a l’Hospital de Vic per afectació a les vies respiratòries i picor als ulls i un ha estat donat d’alta al lloc.El SEM ha desplaçat dues ambulàncies, una bàsica i una medicalitzada.El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil ha activat al servei de qualitat de l'Agència Catalana de l'Aigua per una possible afectació al clavegueram.