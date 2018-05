​L'enginyer més buscat a Osona

Arnau Mas, Josep Saña i Juli Ordeix, durant l'entrevista a Girbau Foto: Josep M. Montaner

Juli Ordeix, durant l'entrevista Foto: Josep M. Montaner

Juli Ordeix, Arnau Mas i Josep Saña, a Girbau Foto: Josep M. Montaner

Acabar la carrera i trobar feina -de seguida- no és fàcil. No és el cas, però de les enginyeries i en el cas d'Osona, l'enginyeria Mecatrònica. La Universitat de Vic va posar en marxa aquest grau el 2009. El fet que aquesta titulació s'impartís per primera vegada en el marc universitari espanyol ha convertit la universitat en pionera i centre de referència.En el grau, tal com explica Juli Ordeix, coordinador d'Enginyeries de la UVic, es treballa de manera interdisciplinària "tècniques i coneixements d'electrònica, de mecànica, de control d'informàtica i robòtica".De fet, la demanda empresarial d'Osona va ser clau en el naixement d'aquest grau. "El que ens demanava l'empresa era un perfil d'enginyer multidisciplinari", explica Ordeix i això el grau de Mecatrònica ho pot oferir, ja que treballa tots aquests camps. Aquest perfil, a més d'Osona, també és demandat en comarques com el Bages, els vallesos, el Ripollès i la Garrotxa."Per nosaltres l'empresa és fonamental en l'èxit d'aquest grau", diu Ordeix, remarcant que durant la redacció del Pla d'Estudis del grau es va comptar amb la seva "aportació". "Vam anar a buscar empreses que aportessin el seu actiu més important per conèixer les seves necessitats" apunta. De fet, la titulació compta amb l'aval de més de 70 entitats com empreses, consells i associacions d'empresaris, patronals i ajuntaments, entre altres.Aquest és el cas de Girbau . Tal com explica, Josep Saña, Product Certification de Girbau, "fa uns anys necessitàvem un perfil concret per tasques; ara requerim perfils adaptables, amb capacitat d'interactuar amb diferents grups i que siguin resolutius". Per això, "traiem un avantatge important dels estudiants [de Mecatrònica] perquè s'han format en un pla d'estudis adaptat a la realitat". "Captem un coneixement que s'està desenvolupant i està actualitzat", remarca Saña.L'Arnau Mas, de Sant Vicenç de Torelló, és estudiant de tercer de Mecatrònica i fa més d'un any que treballa a Girbau a través de les beques Sí-Sí de la UVic. Està aprofundint en la certificació de seguretat de productes. "No hi comptava amb aquesta branca" diu l'estudiant, mentre remarca que li agrada "perquè ho toques i veus tot" i per tant, aprèn, "i molt!". En aquest sentit, el professor Juli Ordeix apunta que cada empresa necessita un perfil i l’estudiant s’adapta es pot adaptar més en una branca o en una altra."Quan vas a la uni, et penses que només faràs màquines", explica l'estudiant, apuntant que era una possibilitat que no contemplava inicialment. "Per certificar-les has de tenir una base de tot: mecànica, electrònica i informàtica", diu. "L'Arnau s'està convertint un expert de certificació de seguretat", diu el seu cap, remarcant que l'estudiant, a més, té l'oportunitat d'entrar en contacte "amb primeres espases d'un àmbit concret".Saña explica que, en el cas de Girbau, "estem organitzats per grups de treball molt transversals" i remarca que el fet que hi hagi estudiants com l'Arnau "ens dona flexibilitat perquè són capaços d'intervenir en tots aquests àmbits". L'enginyer també destaca que, com tot, "més enllà dels coneixements i capacitats, hi ha l'actitud que és el que marca la diferència"."Aquest tipus de grau en una comarca com la nostra que té bàsicament pimes encaixa perfectament", diu Juli Ordeix. De fet, hi ha molts estudiants que "treballen abans d'acabar la carrera". Així ho corrobora l'Observatori Laboral de la UVic-UCC que anualment fa una enquesta d'inserció laboral als seus titulats. En el grau de Mecatrònica, la taxa d'ocupació és sempre de les més elevades, arribant a vegades al 100%. Una tònica que coincideix amb la professió de la resta d'enginyers, que més del 90% estan ocupats.Tot i això, aquest encaix entre el grau de Mecatrònica i la demanda laboral a Osona trenca la tendència existent a la comarca. Des de l'Informe de Competitivitat d'Osona - podeu llegir la secció L'apunt sobre aquest fenomen - apunten que cal un replantejament dels mecanismes de formació tradicionals. Tot i que les enginyeries i la fabricació mecànica són les especialitats amb més sortida; hi ha excés d'oferta en titulacions com educació infantil, primària i psicologia.