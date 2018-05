FOTOS Josep Viñas guanya per tercer any la Mitja Marató del Via Castrum a Lluçà

Laura Estorch, de l'equip grimpacims-Els Caga, ha fet segona a la Mitja Marató. Foto: Josep Maria Montaner.

El jove atleta Martí Nogué s'ha endut la cursa circular Exrpess del Via Castrum. Foto: Josep Maria Montaner.

Els atletes han brillat aquest diumenge malgrat el dia rúfol a les curses de la tercera edició del Via Castrum, celebrat a Santa Eulàlia de Puig-oriol (Lluçà). Efectivament, tant a la cursa de la Mitja Marató com a la circular Express de 12,5 km, els guanyadors han sabut gaudir del paisatge i de la companyonia en aquestes curses, que ja han arribat a la tercera edició, amb un atleta, el torellonenc Josep Viñas (Set de Córrer), que per tercer any consecutiu ha vençut en la cursa de 21 km.D'una banda, pel que fa a les dones, Lali Masriera (Cotècnica Inverse) ha fet el podi en la Mitja amb un temps final de 02:20:58 h, seguida de lluny de Laura Estorch (Grimpacims-Els Caga), amb 02:26:54 h, i de Laura Erra (Base Esports Estel), que ha acabat la cursa amb un crono de 02:33:16 h. Han estat 10 les dones que han corregut aquesta cursa.Entre els homes, l'ínclit ja esmentat Josep Viñas ha guanyat la Mitja Marató, amb un temps de 01:46:44 h, lluny del rècord que ell mateix ostenta de l'edició de 2016 (01:40:45 h). L'han seguit al podi Ferran Sanpere (Salomon Vertig), amb 01:48:33 h, i Nil Gaja (Rundmindfulness), que ha acabat la carrera amb una crono de 01:49:27. Fins a 65 corredors han participat en aquesta Mitja Marató.Pel que fa a la circular Express de 12,5 km, entre les dones l'ha guanyada Sílvia Roca (Smart Fit), amb un temps de 01:22:25 h, seguida de Sònia Peix (Balsarunners), que ha arribat a meta a frec de Maria Jutlglar (Catois), amb un temps de 01:36:49 h i 01:36:56 h respectivament. A la cursa curta hi han participat fins a 18 dones.Pel que fa als homes, Martí Nogué, de l'UE Vic-Rockexperience, ha guanyat amb un temps a meta de 01:2:51 h, seguit de ben a prop, amb 01:04:22 h, de Josep Rovira (Centre Alpí Gironella) i de Guillem Corredera (Els Caga), que ha fet un crono final de 01:05:05 h. En aquesta cursa ràpida han arribat a meta fins a 75 atletes.La Via Castrum, que ha arribat ja a la tercera edició, es consolida com una de les competicions de mitja distància a tenir en compte en el panorama català.Podeu veure totes les classificacions en aquest vincle Vegeu, també, la galeria de fotos i el vídeo filmat a peu de camí pel càmera i fotògraf deJosep Maria Montaner.