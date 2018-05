​L'osonenc Marc Capdevila guanya el 28è premi Ciutat de Tarragona Pin i Soler de novel·la

Els Premis Literaris Ciutat de Tarragona han guardonat aquest dissabte a l'osonenc Marc Capdevila per la novel·la L’observador de núvols amb el premi Ciutat de Tarragona Pin i Soler. L'obra relata la vida d'un adolescent "mal educat i culte" i està inspirada en el llibre El vigilant en el Camp de Sègol. Lídia Álvarez Grifoll ha guanyat el premi de traducció Vidal Alcover pel projecte Història dels Abderitans de l'autor alemany Christof Martin Wieland i el premi Tinet de narrativa curta se l'ha emportat Maria Victòria Lovaina pel conte Cara de peix. Els tres guardonats han recollit els premis, dotats en 21.000, 12.000 i 1.000 euros respectivament, en el reestrenat Teatre Metropol després de les obres de remodelació. El guanyador del Pin i Soler ha afirmat que aquest és el primer premi "important" que ha guanyat, malgrat que no es dedica professionalment a l'escriptura. Per ell el guardó "representa una empenta" per la seva trajectòria literària.El jurat dels Premis Literaris de Tarragona del 2017-2018 ha atorgat el premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pin i Soler a l'osonenc Marc Capdevila per "la creació molt personal, la força de la veu narrativa i per un discurs exuberant". El guanyador ha agraït el premi, que suposa una "empenta" per la seva carrera literària perquè és el primer "important" que ha guanyat. Anteriorment, se l'havia premiat en uns guardons literaris a Sant Carles de la Ràpita (Montsià). Per això, l'autor ha fet broma i ha arribat a afirmar que es traslladaria a viure a terres tarragonines, on sembla que la seva obra s'aprecia més.L'obra, L'observador de núvols narra la vida d'un adolescent "mal educat, de casa bona i molt culte", que segons l'autor "aquesta dualitat és la combinació que permet fer un relat dels nostres dies, d'un personatge odiós i entranyable a la vegada". Això, fa que la novel·la resulti "divertida, càustica, amb un punt de sarcasme i cinisme" per al lector, tot fent "una crítica d'un dels absurds de la nostra societat, feta des d'una òptica personal". Per escriure la novel·la Capdevila s'ha inspirat amb el llibre El vigilant en el Camp de Sègol de J.D. Salinger. Aquesta es publicarà el mes vinent de setembre per l'editorial Angle edicions, en la seva col·lecció Narratives.Pel que fa al premi de traducció Vidal i Alcover, que ha rebut una desena de propostes en aquesta 18a edició, l'ha guanyat la traductora Lidia Álvarez Grifoll per l'obra Història dels Abderitans, de l'autor alemany Christof Martin Wieland. La terrassenca ha destacat que hi ha pocs premis que destinin una dotació de 12.000 euros per un projecte que encara s'ha de realitzar. "És un coixí econòmic que em permetrà passar-m'ho molt bé traduint una sàtira molt divertida", ha reblat Álvarez, que a partir d'ara tindrà un any per fer la feina, "un període bastant llarg", respecte al que estan acostumats a treballar.El certamen literari també ha guardonat el conte Cara de Peix de la mestra i pedagoga Maria Victòria Lovaina. El jurat del premi de narrativa curta per Internet Tinet ha valorat la veu narrativa "omniscient, molt treballada de la ment d'un infant de manera versemblant". De fet, Lavaina ha expressat que "volia posar de manifest que no s'ha d'infravalorar la capacitat d'observació dels infants" i ha afegit que s'ha "sorprès de la valoració del jurat" i de l'alta participació, amb 236 treballs presentats.Des de l'organització dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona han valorat que es tracta d'uns guardons "imparcials i justos". La regidora de Serveis a la Persona, Ana Santos, ha asseverat que el certamen creix any rere any i que el "major èxit d'una obra és que el públic la llegeixi". Per altra, la presidenta d'Òmnium Cultural del Tarragonès, Rosa Maria Codines, ha citat al president de l'entitat empresonat, Jordi Cuixart, i ha afirmat que "la cultura ho ha d'amarar tot" i que "només amb la cultura es farà una societat més lliure i culta".L'acte de lliurament dels premis està dedicat enguany a homenatjar l'escriptora Maria Aurèlia Capmany, amb motiu del centenari del seu naixement. Prèviament a la cerimònia, s'ha inaugurat una exposició divulgativa sobre la figura del personatge al vestíbul del Teatre Metropol, que posteriorment es podrà veure en altres espais de la ciutat. A més, durant l'entrega de guardons, el director tarragoní Marc Chornet ha mostrat les facetes més rellevants de la personalitat de Capmany mitjançant un espectacle.