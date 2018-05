Els canvis normatius en l'aplicació dels adobs afecten el 95% de les cisternes de purí de Catalunya

JARC reclama que la substitució o modificació de la maquinària per aplicar els purins es pugui fer de forma progressiva durant diversos anys, ja que el canvi normatiu afecta el 95% de les 36.000 cisternes d'aplicació de dejeccions ramaderes que hi ha a l'estat espanyol, de les quals 4.300 corresponen a Catalunya (1.700 a Lleida, 1.200 a Barcelona, 800 a Tarragona i 600 a Girona). L'organització agrària també demana al Ministeri d'Agricultura que incrementi el pressupost del Pla "Renove", i al Departament d'Agricultura que asseguri que els productors professionals es podran beneficiar dels ajuts per a inversions durant les properes campanyes, "perquè la modificació dels equips suposa una inversió important, fins un 40% superior a les actuals".El Reial Decret 980/2017, de 10 de novembre, estableix que els productors que apliquin les dejeccions amb els sistemes tradicionals (vano o canó) tindran penalitzacions en el pagament dels ajuts agraris, establint reduccions per incomplir la condicionalitat. En aquest sentit, les comunitats autònomes podran establir excepcions per a supòsits concrets i justificats.Davant aquest fet, l'organització agrària defensa que la substitució o modificació de la maquinària es faci de forma esglaonada, ja que aquesta situació afecta el 95% de les 4.300 cisternes d'aplicació de purins que actualment hi ha Catalunya. L'objectiu és que "els pagesos puguem assumir la inversió i que hi hagi disponibilitat de maquinària", manifesta Lluís Viladrich, cap sectorial de cultius herbacis de JARC.JARC també sol·licita al Ministeri d'Agricultura que incrementi el pressupost del Pla 'Renove' per aquest tipus de maquinària, i que el Departament d'Agricultura asseguri que els productors professionals podran beneficiar-se dels ajuts per a inversió inclosos a la línia de mitigació del canvi climàtic del Programa de Desenvolupament Rural (PDR).Des de JARC recalquen que l'ús d'equips que incorporen millores tecnològiques per fer més eficient l'adobat orgànic suposa una inversió "molt important" per als pagesos catalans, fins a un 40% superior al cost dels actuals sistemes d'aplicació. Fa 10 anys una cisterna de purins costava uns 15.000 euros i actualment pot estar valorada entre els 40.000 i els 45.000 euros, segons l'organització agrària.